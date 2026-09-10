Pune Police Human Rights Case : पुणे पोलिसांना मानवाधिकार आयोगाचा मोठा दणका; आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस

पुणे पोलिसांना मानवाधिकार आयोगाने मोठा दणका दिला आहे. हत्या प्रकरणातील अल्पवयीन अल्पवयीन आरोपींना वाहनाच्या बोनेटला बांधून त्यांची धिंड काढणे आणि दुसऱ्या प्रकरणात आरोपींना रस्त्यावर गुडघ्यावर बसवून तसेच गुडघ्यांवर चालायला लावत मारहाण करणे, या दोन गंभीर प्रकारांची महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली आहे. या घटनांमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत आयोगाने पुणे पोलिसांवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत..या प्रकरणी पुणे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते आणि सहायक पोलिस आयुक्त राहुल आवारे हे आरोपींना अशा प्रकारे वागणूक देण्यास प्रवृत्त करण्यास तसेच मानवाधिकारांच्या उल्लंघनास जबाबदार असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे..Akola Crime: दाखला देण्यासाठी भलतीच मागणी, नकार देताच...; प्रसिद्ध विद्यालयातील लिपिकाचं विद्यार्थीनीच्या आईसोबत विकृत कृत्य.आयोगाने या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन पुणे पोलिस आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिस यंत्रणेऐवजी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवावा, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे..Pune Crime: धक्कादायक! फेक इन्स्टाग्राम आयडी तयार करून महिलेला ब्लॅकमेल; बारामतीतील युवक अटकेत.अल्पवयीन आरोपींशी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता केलेली कथित वागणूक आणि आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित करण्याच्या प्रकारांमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मानवाधिकार आयोगाच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे..FAQs1. मानवाधिकार आयोगाने कोणत्या घटनांची दखल घेतली? अल्पवयीन आरोपींना वाहनाच्या बोनेटला बांधून धिंड काढणे आणि आरोपींना रस्त्यावर गुडघ्यावर बसवून व गुडघ्यांवर चालायला लावत मारहाण करणे, या दोन घटनांची आयोगाने दखल घेतली.2. आयोगाने या घटनांबाबत काय म्हटले? या दोन्ही घटनांमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे आयोगाने नमूद केले.3. कोणत्या पोलिस अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवण्यात आले? पुणे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते आणि सहायक पोलिस आयुक्त राहुल आवारे यांना आयोगाने जबाबदार ठरवले आहे.4. मानवाधिकार आयोगाने कोणती कारवाई सुचवली? संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस पोलिस महासंचालकांकडे करण्यात आली आहे.5. या प्रकरणाचा तपास कोण करणार? पुणे पोलिस यंत्रणेऐवजी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे तपास सोपवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.6. या प्रकरणात मुख्य आक्षेप काय आहे? कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित करणे आणि मारहाण केल्याच्या कथित प्रकारावर आयोगाने आक्षेप घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.