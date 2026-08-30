Ganeshotsav 2026: गणेशोत्सवापूर्वी पुणे पोलिसांचा मोठा आदेश; १४ दिवस कलम ३७ लागू, पाचपेक्षा अधिक जणांच्या जमावावर बंदी

गणेशोत्सवासह आगामी सण आणि शहरात होणाऱ्या विविध आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार, पाचपेक्षा जास्त लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी घालणारे कलम ३७ १४ दिवसांसाठी लागू राहील. हा आदेश संपूर्ण पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात १ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री १२:०१ पासून ते १४ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री १२:०० पर्यंत लागू राहील. हा आदेश महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम ३७ (१), (२) आणि (३) अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे..या पोलीस आदेशानुसार, सणांच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, तसेच मोर्चे, धरणे, निदर्शने आणि इतर आंदोलनांदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी पोलिसांनी आधीच तयारी केली आहे. येत्या काही दिवसांत पुणे शहरात दहीहंडी, वीर गोगदेव जयंती, गणेशोत्सव आणि इतर धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम होणार आहेत. या काळात, विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना जनतेच्या मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, बंद आणि उपोषणे आयोजित करतात. .याशिवाय, अतिक्रमण हटवण्यासारख्या कारवायांदरम्यान आंदोलने आणि तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी पोलिसांनी हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, प्रतिबंधित कालावधीत स्फोटके, ज्वलनशील पदार्थ किंवा ज्वलनशील द्रवपदार्थ बाळगण्यास मनाई असेल. याव्यतिरिक्त, दगड, शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे किंवा इतर तत्सम साहित्य बाळगण्यास, साठवण्यास किंवा तयार करण्यास देखील मनाई असेल. .Maharashtra Sugar Mills: शेतकऱ्यांची १०० टक्के एफआरपी चुकती करा, मगच गाळप सुरू करा; साखर कारखान्यांसाठी आयुक्तालयाचे काय आहेत नियम?.तलवारी, भाले, बंदुका, काठ्या, दांडके किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला शारीरिक इजा पोहोचवण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाऊ शकते. पोलिसांच्या आदेशानुसार, कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा नेत्याचे चित्र, पुतळा किंवा प्रतिकात्मक प्रतिमा सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्यास किंवा जाळण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक नैतिकता, सुरक्षा किंवा कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम करू शकणारे पोस्टर्स, बॅनर्स, प्रतिमा, चिन्हे किंवा इतर साहित्य तयार करणे, प्रदर्शित करणे किंवा प्रसारित करण्यास देखील मनाई असेल. .या बंदीच्या काळात, पोलीस प्रक्षोभक भाषणे, आक्षेपार्ह किंवा अश्लील घोषणा, सार्वजनिक वाद निर्माण करणाऱ्या टिप्पण्या आणि वातावरण बिघडवणाऱ्या कृतींवर लक्ष ठेवतील. तणाव निर्माण करणाऱ्या किंवा सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या भाषणांवर किंवा कृतींवर कारवाई केली जाईल. पुणे पोलिसांनी पहिल्यांदाच नाही, तर सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. .या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, गुन्हेगारांचे व्हिडिओ तयार करून ते सोशल मीडियावर टाकून दहशत पसरवणे किंवा इतरांना धमकावणे यांसारख्या कृतींवर बंदी घालण्यात येईल. याचा अर्थ असा की, जे कोणी सोशल मीडियावर गुन्हेगाराची प्रतिमा पसरवण्याचा, भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा किंवा इतरांना धमकावण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करू शकतात..सर्वात महत्त्वाची तरतूद महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३७(३) अंतर्गत आहे. यानुसार, पाच किंवा अधिक लोकांच्या कोणत्याही मेळाव्यासाठी किंवा मिरवणुकीसाठी पुणे शहर पोलीस आयुक्तांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. याचा थेट परिणाम सार्वजनिक निदर्शने, आंदोलने, मोर्चे आणि आंदोलनांवर होईल. परवानगीशिवाय मेळावा किंवा मिरवणूक काढणाऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते. पोलिसांनी हे देखील स्पष्ट केले आहे की, हा आदेश कर्तव्यावर असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना आणि ज्यांना त्यांच्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य बजावण्यासाठी शस्त्र बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही..Tribal Students Protest : CM फडणवीसांची मध्यस्थी अन् रात्री निर्णय; पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचं उपोषण स्थगित, मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा.याशिवाय, खाजगी सुरक्षा रक्षक, गुरखा आणि साडेतीन फूट लांबीपर्यंतची काठी बाळगणाऱ्या चौकीदारांनाही या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे. पोलिसांनी नागरिकांना स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की, महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम १३५ अंतर्गत असलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. आदेशाची मुदत संपल्यानंतरही, या कालावधीत झालेल्या उल्लंघनांसाठी चौकशी, कायदेशीर कारवाई, दंड, जप्ती किंवा शिक्षेची प्रक्रिया सुरू राहू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.