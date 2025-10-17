Pune Police: पुणे शहरातील १७ पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या; कुणाची बदली कुठे झाली?

Pune Latest News: ऐन दिवाळीत शहर पोलिस आयुक्तालयात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. शहरातील १७ पोलिस निरीक्षकांच्या प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा आदेश पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गुरुवारी (ता. १६) काढला आहे..या बदल्यांमध्ये काही पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ निरीक्षकांची गुन्हे शाखा आणि वाहतूक शाखेत बदली करण्यात आली आहे. तर, गुन्हे शाखेतील निरीक्षकांची पोलिस ठाण्यात वरिष्ठ निरीक्षकपदी वर्णी लागली आहे. विश्रामबाग पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक विजयमाला पवार यांची नुकतीच पुणे ग्रामीण पोलिस आस्थापनेवर नियुक्ती करण्यात आली. तर, कोंढवा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक विनय पाटणकर यांची नियंत्रण कक्षात बदली करण्यात आली होती. या दोन पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ निरीक्षकाचे पद रिक्त होते..Beed OBC Melava: ओबीसी मेळाव्याला पंकजा मुंडे अनुपस्थित; स्टेजवर येताच भुजबळांनी शेरोशायरीतून सुनावलं.पोलिस निरीक्षक नाव, पोलिस ठाणे आणि कंसात बदलीचे ठिकाणअंजुम बागवान- गुन्हे शाखा (वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक येरवडा), मंगेश हांडे- विश्रांतवाडी (वरिष्ठ निरीक्षक विश्रांतवाडी), स्मिता वासनिक- गुन्हे शाखा (वरिष्ठ निरीक्षक मुंढवा), भाऊसाहेब पाटील- गुन्हे शाखा (वरिष्ठ निरीक्षक वानवडी), कुमार घाडगे- गुन्हे शाखा (वरिष्ठ निरीक्षक कोंढवा), प्रदीप कसबे- आर्थिक गुन्हे शाखा (वरिष्ठ निरीक्षक विश्रामबाग).कांचन जाधव- वरिष्ठ निरीक्षक विश्रांतवाडी (गुन्हे शाखा), रवींद्र शेळके- वरिष्ठ निरीक्षक येरवडा (वाहतूक शाखा), माया देवरे- वरिष्ठ निरीक्षक मुंढवा (गुन्हे शाखा), सुनील पंधरकर- नियंत्रण कक्ष (आर्थिक गुन्हे शाखा), विजय टिकोळे- विशेष शाखा (वाहतूक शाखा), अजय संकेश्वरी- नियंत्रण कक्ष (आर्थिक गुन्हे शाखा), संतोष सोनवणे- नियंत्रण कक्ष (गुन्हे शाखा), संदीपान पवार- विशेष शाखा (गुन्हे शाखा), गुरूदत्त मोरे- नांदेडसिटी (विशेष शाखा) आणि दत्ताराम बागवे- विश्रांतवाडी (गुन्हे शाखा)..रो-रो प्रकल्पाला नवी चालना मिळणार! कोकणातील आणखी तीन स्थानकांवर रो-रो फेरी थांबणार, पण कोणत्या?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.