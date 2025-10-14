पुणे

Pune Police : कोंढवा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक पाटणकर यांची पोलिस नियंत्रण कक्षात बदली

Pune Update : कोंढवा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनय पाटणकर यांची वाहतूक पोलिसाला मारहाण आणि एसीबीच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी रात्री उशिरा पोलिस नियंत्रण कक्षात प्रशासकीय बदली करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कोंढवा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनय पाटणकर यांची सोमवारी (ता. १३) पोलिस नियंत्रण कक्षात बदली करण्यात आली. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी रात्री उशिरा याबाबतचा आदेश काढला. प्रशासकीय कारणास्तव ही बदली करण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

