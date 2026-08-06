Pune Police Controversy : अल्पवयीन आरोपीची गाडीला बांधून धिंड काढणे महागात, वादग्रस्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची उचलबांगडी

अल्पवयीन आरोपीची सार्वजनिकरित्या धिंड काढल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले भारतीय विद्यापीठ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची अखेर विशेष शाखेत बदली करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. .काही दिवसांपूर्वी भारतीय विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गुन्ह्यातील अल्पवयीन आरोपीला सार्वजनिकरित्या फिरवत त्याची धिंड काढण्यात आल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या घटनेवर अनेकांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. अल्पवयीन आरोपीची ओळख उघड होईल अशा प्रकारे पोलिसांनी केलेली कारवाई ही बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा तसेच मानवी हक्कांच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याची टीका करण्यात आली होती. .Ghodegaon News : विनयभंगाच्या खोट्या गुन्हा प्रकरणी प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांना मोठा दिलासा; फौजदारी कार्यवाही केली समाप्त.या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल राज्य मानवाधिकार आयोगाने घेतली. आयोगाने पुण्याचे पोलीस आयुक्त, संबंधित पोलीस उपायुक्त आणि भारतीय विद्यापीठ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना नोटिसा बजावत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, बुधवारी मानवाधिकार आयोगाचे पथक प्रत्यक्ष भारतीय विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. दिवसभर आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. .संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली तसेच या घटनेशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती आणि स्पष्टीकरणही घेण्यात आले. या चौकशीनंतर प्रशासकीय स्तरावर हालचाल झाली असून, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची भारतीय विद्यापीठ पोलीस ठाण्यातून बदली करून विशेष शाखेत नियुक्ती करण्यात आली आहे. या बदलीकडे केवळ नियमित प्रशासकीय निर्णय म्हणून नव्हे, तर वादग्रस्त प्रकरणानंतर झालेली महत्त्वाची कारवाई म्हणून पाहिले जात आहे. दरम्यान, मानवाधिकार आयोगाची चौकशी अद्याप सुरू असून, आयोगाच्या अंतिम अहवालानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणखी प्रशासकीय अथवा शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाकडे पोलीस दलासह कायदेतज्ज्ञ आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.