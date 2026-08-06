पुणे

Pune Police Controversy : अल्पवयीन आरोपीची गाडीला बांधून धिंड काढणे महागात, वादग्रस्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची उचलबांगडी

Minor Accused Parade Case : ही कारवाई बाल न्याय कायदा आणि मानवी हक्कांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले गेले. राज्य मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नोटिसा बजावल्या.आयोगाची चौकशी सुरू असून पुढील कारवाईची शक्यता कायम आहे.
Pune Police officer Mansing Patil transferred after controversy

Pune Police officer Mansing Patil transferred after controversy

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अल्पवयीन आरोपीची सार्वजनिकरित्या धिंड काढल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले भारतीय विद्यापीठ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची अखेर विशेष शाखेत बदली करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

Loading content, please wait...
crime
Police Station
Bharati Vidyapeeth
Pune police actions