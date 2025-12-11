पुणे

Minor Girl's Kidnapping : गुन्हे शाखेची थरारक मोहीम; गुजरात-राजस्थान दौरा करून पुणे पोलिसांनी दोन्ही मुलींची सुटका केली!

Rajasthan Arrest : पुणे गुन्हे शाखा आणि काळेपडळ पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे गुंतागुंतीचा तपास करत दोन अल्पवयीन मुलींची सुखरूप सुटका केली. आरोपी राजस्थानमधून अटक करण्यात आले असून पोलिसांची साडेतीन हजार किमीची मोहीम यशस्वी ठरली.
Pune Police Crack Kidnapping Case Involving Minor Girls

Pune Police Crack Kidnapping Case Involving Minor Girls

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील दोन अल्पवयीन मुलींना फूस लावून पळवून नेणाऱ्या दोघांना काळेपडळ पोलिसांनी राजस्थानमधून अटक केली. गुन्हे शाखा आणि काळेपडळ पोलिसांनी सुमारे साडेतीन हजार किलोमीटरचा प्रवास करून आरोपींचा शोध घेत दोन्ही मुलींची सुखरूप सुटका केली. या प्रकरणात दोघा आरोपींविरुद्ध लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Pune Police Force
Rajasthan police
minor girl victim

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com