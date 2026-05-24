Budhwar Peth Raid : पुण्यातील बुधवार पेठेत छापा; सहा बांगलादेशी महिला ताब्यात, वेश्याव्यवसाय आणि बेकायदा वास्तव्याचा पर्दाफाश

पुणे : शहरातील फरासखाना आणि खडक पोलिसांनी शनिवारी मध्यरात्री संयुक्त मोहीम राबवून बुधवार पेठेतील सागर इमारतीवर छापा टाकला. पोलिसांनी या कारवाईत बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या सहा बांगलादेशी महिलांना ताब्यात घेतले आहे. .परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त ऋषिकेश रावले यांना बुधवार पेठ परिसरात काही बांगलादेशी महिला बेकायदा राहत असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सागर इमारतीवर छापा टाकला. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या महिलांकडे चौकशी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सुरुवातीला ब्युटी पार्लर, शिवणकाम किंवा घरकामाचे आमिष दाखवून भारतात आणले होते, असे या महिलांनी सांगितले. मात्र, बुधवार पेठेत आल्यानंतर त्या वेश्याव्यवसायात सहभागी झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या महिलांना भारतात कोणी आणले, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सीमा कशी ओलांडली आणि त्यांची बनावट कागदपत्रे कोणी तयार केली, याचा तपास पोलिस करत आहेत..परिमंडळ एकमध्ये कारवाईचे 'शतक' पारपोलिस उपायुक्त ऋषिकेश रावले यांनी पदाचा कार्यभार हाती घेतल्यापासून बेकायदेशीर घुसखोरांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. आजच्या कारवाईसह परिमंडळ एकमध्ये आतापर्यंत १०३ बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना पकडून त्यांच्यावर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या या धडक मोहिमेमुळे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.