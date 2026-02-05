पुणे

Pune Crime News : वाघोली परिसरात अवैध हातभट्टी उद्ध्वस्त; तीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त

illegal liquor manufacturing bust in Pune district : वाघोली पोलिसांनी भावडी परिसरात अवैध हातभट्टीवर छापा टाकून तीन लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. प्रल्हाद कदम राठोड व अंकिता गुडदावत यांना ताब्यात घेतले. कारवाई अतिरिक्त आयुक्त व सहाय्यक आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गुन्हे शाखेच्या पथकाने भावडी (ता. हवेली) परिसरात अवैध हातभट्टी उद्ध्वस्त करत तीन लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात एका महिलेसह दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

