Pune Crime News : वाघोली परिसरात अवैध हातभट्टी उद्ध्वस्त; तीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पुणे : गुन्हे शाखेच्या पथकाने भावडी (ता. हवेली) परिसरात अवैध हातभट्टी उद्ध्वस्त करत तीन लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात एका महिलेसह दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..वाघोली परिसरातील भावडी गावात तांबे वस्ती खाणीजवळ गावठी हातभट्टी दारू तयार करण्यात येत असल्याची माहिती गुन्हे शाखा युनिट सातच्या पथकातील पोलिस अंमलदार निर्णय लांडे आणि बाळासाहेब तनपुरे यांना मिळाली. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी छापा टाकला. प्रल्हाद कदम राठोड (वय २५, रा. भावडी, ता. हवेली; मूळ रा. टेकवडी, ता. पुरंदर) आणि अंकिता गणेश गुडदावत (वय २३, रा. भावडी, ता. हवेली) या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले..या ठिकाणी जमिनीत खोदलेल्या खड्ड्यात साठवलेले सुमारे आठ हजार लिटर कच्चे रसायन (किंमत दोन लाख ८० हजार रुपये) तसेच १५ हजार रुपयांचे इतर साहित्य असा सुमारे तीन लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र मुळीक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक संतोष सोनवणे आणि त्यांच्या पथकाने केली.