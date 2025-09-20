पुणे

Pune Police Recruitment : पुणे पोलिसांच्या हातांना बळ; १७०० पदे भरणार; उच्चाधिकार समितीकडून लवकरच शिक्कामोर्तब

Maharashtra Police Recruitment 2025 :लोकसंख्या वाढ आणि गुन्हेगारी नियंत्रणाची गरज ओळखून पुण्यात १,७२० पोलिस भरतीस मान्यता देत ५ नवीन पोलिस ठाणी उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
Pune Police Recruitment

Pune Police Recruitment

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्येमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेची गरज लक्षात घेत पुणे शहर पोलिस दलात लवकरच मोठ्या प्रमाणावर भरती होणार आहे. शहरात नवीन पाच पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीस नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मोठे मनुष्यबळ लागणार आहे. त्यासाठी एक हजार ७२० पोलिसांची पदे भरण्याच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीकडून लवकरच अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. ही भरती मागील काही वर्षांतील सर्वांत मोठी मेगा भरती ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
job
Maharashtra Police
Pune Police Commissioner
Goverment Job
Pune pothole complaints

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com