पुणे

Pune News: सख्ख्या भावाला पोलिस करण्यासाठी उपनिरीक्षक झाला ‘मुन्नाभाई’, नऊ वर्षांनंतर प्रकार उघडकीस; गुन्हा दाखल, एकाला अटक

PSI Suppadsing Gusinge Took Dummy Exam for Brother Gajanan in 2016 Recruitment: पुणे शहर पोलिस दलातर्फे २०१६ मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यासाठी गजानन गुसिंगे याने अर्ज केला होता. त्यानुसार त्याने पाच व सहा एप्रिल २०१६ ला मैदानी परीक्षा दिली.
maharashtra police

maharashtra police

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Pune Latest News: आपल्या सख्या भावाला पोलिसाची वर्दी मिळवून देण्यासाठी एका पोलिस उपनिरीक्षकाने ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ चित्रपटातील कथेप्रमाणे ‘डमी’ पेपर दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या उपनिरीक्षकाने २०१६ मध्ये झालेल्या परिक्षेत भावाच्या जागी स्वतःच लेखी परीक्षा दिली. नऊ वर्षांनी त्याच्या हा फसवेपणा उघडकीस आला असून त्यावर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
Sub inspector of police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com