Pune News: सख्ख्या भावाला पोलिस करण्यासाठी उपनिरीक्षक झाला ‘मुन्नाभाई’, नऊ वर्षांनंतर प्रकार उघडकीस; गुन्हा दाखल, एकाला अटक

Pune Latest News: आपल्या सख्या भावाला पोलिसाची वर्दी मिळवून देण्यासाठी एका पोलिस उपनिरीक्षकाने ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ चित्रपटातील कथेप्रमाणे ‘डमी’ पेपर दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या उपनिरीक्षकाने २०१६ मध्ये झालेल्या परिक्षेत भावाच्या जागी स्वतःच लेखी परीक्षा दिली. नऊ वर्षांनी त्याच्या हा फसवेपणा उघडकीस आला असून त्यावर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सुप्पडसिंग शिवलाल गुसिंगे असे या पोलिस उपनिरीक्षकाचे नाव आहे. त्याच्यासह भाऊ गजानन शिवलाल गुसिंगे (दोघे रा. रा. कौचलवाडी, रोहिलागड, ता. अंबड, जि. जालना) यांच्याविरोधात फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, बनावट कागदपत्रे खरी असल्याचे भासविणे, कट रचणे या भारतीय दंड संहितेच्या कलमांसह परीक्षांमधील गैरप्रकारास प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना २४ एप्रिल २०१६ शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानावर घडली होती. गुसिंगे हे पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयात नियुक्तीस आहेत..Kolhapur Digital Arrest : डिजिटल अरेस्टमध्ये कोल्हापूराला १५ कोटींचा फटका; सुप्रीम कोर्टाने सर्व गुन्हे सीबीआयकडे सोपवले.पुणे शहर पोलिस दलातर्फे २०१६ मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यासाठी गजानन गुसिंगे याने अर्ज केला होता. त्यानुसार त्याने पाच व सहा एप्रिल २०१६ ला मैदानी परीक्षा दिली. त्यानंतर २४ एप्रिलला असलेल्या लेखी परीक्षेसाठी गजानन याच्या ऐवजी सुप्पडसिंग यांनी परिक्षा दिली. त्यासाठी त्यांनी बनावट ओळखपत्रेही तयार केली. हा गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर पुणे पोलिसांनी गजाननचा आणि त्याच्या जागी परीक्षा देणाऱ्या तोतया व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला. गुन्हे शाखेकडून या दोघांचा शोध घेण्यात येत होता. या लेखी परीक्षेच्या चित्रीकरणात गजाननच्या जागी लेखी परीक्षा देणारी तोतया व्यक्ती दिसत होती. ही व्यक्ती गजाननचा सख्खा भाऊ सुप्पडसिंग असल्याचे एका साक्षीदाराने सांगितले..सुप्पडसिंग २०२३ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून नियुक्ततपास सुरू असताना सुप्पडसिंग महाराष्ट्र पोलिस दलात भरती झाल्याची माहिती तपास अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यामुळे त्यांनी पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून माहिती मागविली असता, सुप्पडसिंगची २०२३ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून नेमणूक झाली झाल्याचे समजले. त्यानुसार पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने राज्य राखीव दल गट क्रमांक सात येथून आरोपी सुप्पडसिंग यांना अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले. तर आरोपी गजाननचा शोध सुरू आहे..Sangli News : आटपाडीत ८०% मतदानाची ऐतिहासिक नोंद; कोणाला तारण, कोणाला घात संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष निकालाकडे!.उपनिरीक्षकाला तीन दिवसांची पोलिस कोठडीआरोपींनी बनावट ओळखपत्र कुठून तयार केली, याबाबत तपास करायचा आहे. त्यासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी तपास अधिकारी सहायक निरीक्षक दादासाहेब पाटील आणि सरकारी वकील श्रीधर जावळे यांनी केली. बचाव पक्षातर्फे अॅड. चेतन भुतडा यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने आरोपी उपनिरीक्षकाला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.