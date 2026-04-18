Sahil Shaikh Story : बापानं गवंडी काम केलं, तर आईनं शेती! लेकानं जिद्दीच्या जोरावर मिळवली खाकी; वाचा पाचवेळा अपयश पचवलेल्या साहिल शेखची प्रेरणादायी यशोगाथा

उंडवडी (पुणे) : गोजुबावी (ता. बारामती) येथील गवंडी काम करणारे सुलतान शेख यांचा मुलगा साहिल शेख याची पुणे शहर पोलिस दलात निवड झाली (Pune Police Recruitment Success) आहे. या यशाबद्दल ग्रामस्थांनी त्याची गावातून मिरवणूक काढून कौतुक केले..साहिल याची घरची आर्थिक परिस्थिती तशी बेताची. वडील सुलतान शेख यांनी गवंडी काम व आई यास्मिन शेख यांनी शेती करून आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देण्याची जिद्द कायम ठेवली. साहिल याने शासकीय सेवेत करिअर करायचे ध्येय ठेवून पोलिस भरती अॅकॅडमीमध्ये पाच वर्ष सातत्याने अभ्यास सुरू ठेवला..त्याचे प्राथमिक शिक्षण गोजुबावीतील जिल्हा परिषद केंद्रशाळेत, तर माध्यमिक शिक्षण उंडवडी क.प. येथील श्री भैरवनाथ विद्यालयात झाले. बारामतीतील तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयातून त्याने उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले..साहिल शेख याने पोलिस दलात भरती होण्यासाठी प्रयत्नांची परिकष्टा केली. पाच वेळा अपयश आले, पण त्याने हार मानली नाही. सतत प्रयत्न करत राहिला आणि अखेर यावर्षी पुणे शहर पोलिस शिपाई म्हणून त्याची निवड झाली. त्यामुळे त्याचे कौतुक होत आहे.