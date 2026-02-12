पुणे

Pune Traffic Update : पोलिस भरतीमुळे पाषाण रस्त्यावर वाहतूक बदल, पहाटे चार ते सायंकाळी सहा अंतर्गत रस्ते बंद; १७ फेब्रुवारीपर्यंत अंमलबजावणी

Pune rural police recruitment traffic diversion update : पोलिस भरती प्रक्रियेमुळे पुणे ग्रामीण पोलिस मुख्यालय परिसरातील पाषाण रस्त्यावर वाहतूक बदल करण्यात आले आहेत. ११ ते १७ फेब्रुवारीदरम्यान पहाटे ४ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत अंतर्गत रस्ते बंद राहतील. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पोलिस भरती प्रक्रियेनिमित्त पाषाण रस्त्यावरील पुणे ग्रामीण पोलिस मुख्यालय परिसरात वाहतूक बदल करण्यात आले असून, दररोज पहाटे चार ते सायंकाळी सहा या वेळेत अंतर्गत रस्ते वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहेत. उमेदवारांची गर्दी लक्षात घेता बुधवार (ता. ११) पासून येत्या १७ फेब्रुवारीपर्यंत हे निर्बंध लागू राहतील.

