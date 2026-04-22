Pune Crime : आंबेगाव, कोंढवा, मुंढवा परिसरात किरकोळ वादातून मारहाण; तिन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल

पुणे : क्षुल्लक कारणावरून शिवीगाळ, मारहाण आणि धमकावण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. आंबेगाव बुद्रुक, कोंढवा आणि मुंढवा परिसरात घडलेल्या या घटनांप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .आंबेगाव बुद्रूक येथील सनग्लोरिया सोसायटीजवळ आइस्क्रीम पार्लरसमोर प्रदीप दिलीप चव्हाण (वय २८, रा. आंबेगाव बुद्रूक यांना वैभव ओर्से (वय २६) आणि त्याच्या एका साथीदाराने मारहाण केली. प्रदीप आणि त्यांचा मावस भाऊ ऋषिकेश लोंढे यांना शिवीगाळ करत वैभव याने दगडाने मारहाण करून जखमी केले. तसेच, ऋषिकेशला जिवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..कोंढव्यातील भाग्योदयनगरमध्ये पाणी भरण्याच्या वादातून प्रसाद नागेंद्र कट्टीमनी (वय ३२) यांना मारहाण करण्यात आली. चंचला शेंडगे, अजय शेंडगे, गायत्री शेंडगे आणि चंचला शेंडगे (सर्व रा. भाग्योदयनगर, कोंढवा) यांनी प्रसाद यांना लाकडी दांडक्याने मारहाण केली. याबाबत कोंढवा पोलिसात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..अन्य एका घटनेत मुंढव्यातील केशवनगरमध्ये भरत केवलराम पटेल (वय २२, रा. मांजरी) हे उधारीचे पैसे मागण्यासाठी जितेंद्र प्रजापती आणि दिनेश दुर्गाराम प्रजापती (रा. श्री बालाजी फूड ट्रेडर्स) यांच्याकडे गेले होते. त्यावेळी, आरोपींनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यावर फिर्यादीने 'आम्ही पैसे घेतल्याशिवाय जाणार नाही,' असे म्हटले. त्याचा राग आल्याने आरोपींनी भरत आणि त्यांचा भाऊ दिलीप पटेल यांना मारहाण केली. याप्रकरणी मुंढवा पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे.