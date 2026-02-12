Pune Crime : फसवणूक केल्याप्रकरणी ‘इन्फिस्को शेअर मार्केट कंपनी’च्या मालकाविरुद्ध गुन्हा

पुणे : दर महिन्याला चार ते दहा टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कोरेगाव पार्क येथील ‘इन्फिस्को शेअर मार्केट कंपनी’च्या मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे..Dharashiv News : माकणी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत १.७९ कोटींचा अपहार; मॅनेजर व पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल.या संदर्भात कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. भूपेश अशोक दीक्षित (वय ४२) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील एका महिला फिर्यादीसह अनेक गुंतवणूकदारांना कंपनीत पैसे गुंतवल्यास महिन्याला चार ते दहा टक्के नफा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. .सुरुवातीला काही महिने ठरल्याप्रमाणे परतावा देऊन विश्वास संपादन करण्यात आला. त्यानंतर मात्र ना नफा, ना मूळ रक्कम परत करण्यात आली. यामुळे गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक निरीक्षक उत्कर्षा देशमुख करीत आहेत.दरम्यान, इन्फिस्को कंपनीमार्फत फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांनी संबंधित कागदपत्रे व पुराव्यांसह आर्थिक गुन्हे शाखेत संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.