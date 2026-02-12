पुणे

Pune Crime : फसवणूक केल्याप्रकरणी ‘इन्फिस्को शेअर मार्केट कंपनी’च्या मालकाविरुद्ध गुन्हा

Pune share market investment fraud case : पुण्यात दरमहा ४ ते १० टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून ‘इन्फिस्को शेअर मार्केट कंपनी’मार्फत गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची फसवणूक केल्याप्रकरणी मालक भूपेश दीक्षित याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : दर महिन्याला चार ते दहा टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कोरेगाव पार्क येथील ‘इन्फिस्को शेअर मार्केट कंपनी’च्या मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

