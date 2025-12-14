पुणे

Pune Police: पुणे पोलिस आयुक्तालयात दोन नवीन परिमंडळे, पाच नवीन पोलिस ठाणी मंजूर!

पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयात दोन नवीन परिमंडळ आणि पाच नवीन पोलिस ठाण्यांची निर्मिती; ८३० नवीन पदांद्वारे नागरिकांना जलद सेवा व शहरातील कायदा सुव्यवस्था मजबूत करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय
पुणे, ता. १४: शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयात मोठी प्रशासकीय फेररचना करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत दोन नवीन परिमंडळांची आणि पाच नवीन पोलिस ठाण्यांची निर्मिती करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे पोलिस प्रशासन अधिक सक्षम आणि गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.

