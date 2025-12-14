Pune Police: पुणे पोलिस आयुक्तालयात दोन नवीन परिमंडळे, पाच नवीन पोलिस ठाणी मंजूर!

पुणे, ता. १४: शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयात मोठी प्रशासकीय फेररचना करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत दोन नवीन परिमंडळांची आणि पाच नवीन पोलिस ठाण्यांची निर्मिती करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे पोलिस प्रशासन अधिक सक्षम आणि गतिमान होण्यास मदत होणार आहे..राज्य सरकारचा निर्णयपुणे शहर पोलिस आयुक्तालयातील परिमंडळांची पुनर्रचना करून दोन नवीन परिमंडळ निर्माण करण्याबाबत तसेच त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्या प्रस्तावाला १३ ऑक्टोबर रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेतला आहे..Pune News: जुन्नर वनविभागात बिबट्यांचा वाढता प्रादुर्भाव; तब्बल ६८ बिबटे अडकले पिंजऱ्यात, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती .या शासन निर्णयानुसार, सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाच परिमंडळांची पुनर्रचना करून आणखी दोन नवीन परिमंडळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयाची नवीन परिमंडळीय संरचना नवीन पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीनुसार निश्चित केली जाणार आहे..नवीन पाच पोलिस ठाण्यांची निर्मितीशहरातील वाढता भौगोलिक विस्तार आणि कामाचा ताण लक्षात घेता, पाच नवीन पोलिस ठाण्यांचीही निर्मिती करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पुढील नवीन पोलिस ठाणी अस्तित्वात येणार आहेत:१) नऱ्हे पोलिस ठाणे२) लक्ष्मीनगर पोलिस ठाणे३) मांजरी पोलिस ठाणे४) लोहगाव पोलिस ठाणे५) येवलेवाडी पोलिस ठाणे.ही नवीन पोलिस ठाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या पोलिस ठाण्यांच्या विभागणीतून तयार केली जाणार आहेत. सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यातून नऱ्हे, येरवडा पोलिस ठाण्यातून लक्ष्मीनगर, हडपसर पोलिस ठाण्यातून मांजरी, विमानतळ पोलिस ठाण्यातून लोहगाव, तर कोंढवा आणि भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यातून येवलेवाडी पोलिस ठाणे कार्यान्वित होणार आहेत..नवीन पोलिस ठाण्यासाठी १६६ पदांची मंजुरीप्रत्येक नवीन पोलिस ठाण्यासाठी १६६ पदांची मंजुरी देण्यात आली असून, एकूण ८३० पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामुळे पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासोबतच गुन्ह्यांच्या तपासात गती येईल. नागरिकांना तातडीची सेवा मिळेल आणि पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे..Pune Train: रेल्वे धावणार १६० किमी वेगाने; पुण्यात मिशन रफ्तारला सुरुवात, प्रवाशांचा वेळ वाचणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.