Pune Crime : नीलेश घायवळचा नंबरकारी अजय सरवदेकडून पिस्तुलासह चारशे काडतुसे जप्त!

पुणे : कुख्यात नीलेश घायवळच्या टोळीतील गुंड अजय सरवदे याच्या कोथरूडमधील घरातून पिस्तुलासह चारशे काडतुसे जप्त केली आहेत. त्यापैकी दोनशे काडतूस घायवळच्या फार्महाउसमध्ये आणि लोणावळ्यात फायर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कोथरूडमधील शास्त्रीनगर परिसरात नीलेश घायवळ टोळीतील गुंडानी १७ सप्टेंबर रोजी एका तरुणावर गोळीबार केला होता. तसेच, त्यानंतर एका व्यक्तीवर कोयत्याने वार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात अजय सरवदे आणि बंट्या चौधरी हे दोघे फरार होते. कोथरूड पोलिसांनी सरवदेला कर्नाटकमधील गंगापूर येथून अटक केली. .पोलिसांनी सरवदेच्या घराची झडती घेतली असता परवाना असलेली पिस्तूल आणि चारशे काडतुसे जप्त केली आहेत. चौकशीत यापैकी दोनशे राउंड घायवळच्या अहिल्यानगर येथील सोनेगावमधील फार्म हाउसमध्ये आणि लोणावळा परिसरात फायर केल्याचे समोर आले आहे. चारशे जिवंत काडतुसांपैकी दोनशे जिवंत काडतूस आणि दोनशे रिकाम्या पुंगळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. सरवदे हा नीलेश घायवळचा नंबरकारी असून, त्याच्यावर यापूर्वी दोन गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्यात आली आहे. .Kothrud Crime : कोथरूडमधील दांपत्याची १४ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल.त्याच्यावर गुन्हे दाखल असूनही शस्त्र परवाना कसा मिळाला, याची चौकशी करण्यात येत आहे, अशी माहिती परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली. दरम्यान, टोळीचा मुख्य सूत्रधार नीलेश घायवळ हा बनावट पारपत्राच्या आधारे लंडनला पसार झाला आहे. त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी पुणे पोलिसांनी ब्रिटीश उच्चायुक्त कार्यालशाशी पत्रव्यवहार केला असून, त्याच्याविरुध्द रेड कॉर्नर नोटीस बजावण्यात आल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.