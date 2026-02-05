Pune Crime : कात्रजमध्ये अल्पवयीन मुलाकडून गावठी पिस्तूल जप्त; पोलिसांची तातडीची कारवाई

पुणे : कात्रज परिसरात एका अल्पवयीन मुलाकडून पोलिसांनी गावठी पिस्तूल जप्त केला. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात अल्पवयीन मुलासह त्याच्या साथीदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..नवले पुलाकडून कात्रजकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यालगत राधाकृष्ण गार्डनसमोरील सेवा रस्त्यावर एक अल्पवयीन मुलगा गावठी पिस्तूल घेऊन थांबल्याची माहिती पोलिस अंमलदार मितेश चोरमोले, सागर बोरगे आणि अभिनय चौधरी यांना मिळाली. ही माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी आणि पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. .Sangamner Crime: संगमनेरात अवैध वाळू उपशावर कारवाई; ६० लाख १७ हजार रुपयांची वाहने जप्त, सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!.तेथे अल्पवयीन मुलाची झडती घेतली असता त्याच्याकडे सुमारे ५० हजार रुपये किमतीचे गावठी बनावटीचे पिस्तूल आढळून आले. चौकशीत त्याने हे पिस्तूल त्याच्या एका साथीदाराने दिल्याचे पोलिसांना सांगितले. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते, सहाय्यक आयुक्त राहुल आवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक राहुल खिलारे यांच्या तपास पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.