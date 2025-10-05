Pune Police : गुंड टोळ्यांच्या मुसक्या आवळा, कोथरूड, कोंढवा, हडपसर; कात्रजमधील नागरिकांची मागणी

पुणे

Crime Free Pune : पुण्यात कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर, नीलेश घायवळ आणि टिपू पठाण यांच्या बेकायदा मालमत्ता जप्त करणे आणि बँक खाती गोठविण्याची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केली असून, नागरिकांनी आता इतर सराईत टोळ्यांवरही अशीच कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पुणे : पोलिसांनी कुख्यात बंडू आंदेकर, नीलेश घायवळ आणि रिझवान ऊर्फ टिपू पठाण यांच्या बेकायदा मालमत्तांवर जप्ती, अतिक्रमणांवरील कारवाया आणि बँक खाती गोठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान पोलिसांनी कोथरूड, कोंढवा, हडपसर, बिबवेवाडी, सहकारनगर, कात्रज, येरवड्यासह इतर भागातील सराईत टोळ्यांवरही कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी या भागातील नागरिकांकडून केली जात आहे.

