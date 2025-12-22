पुणे

Pune Crime : पुण्यात पोलिसांवर गोळीबार करणाऱ्या सराईतावर गुन्हा दाखल!

Wagholi Incident : पुण्यात वाघोली पोलिसांवर सराईत गुन्हेगाराने गोळीबार करून खुनाचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी प्रत्युत्तरात्मक कारवाईत आरोपी जखमी झाला असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पोलिसांवर गोळीबार करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नगर रस्ता भागातील आव्हाळवाडी परिसरात ही घटना घडली. पोलिसांच्या प्रत्युत्तरात्मक गोळीबारात सराईत गुन्हेगार जखमी झाला होता.

