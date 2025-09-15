पुणे

Pune Police : फुरसुंगी पोलिस ठाण्यासाठी जागेची कमतरता; उरुळी देवाची येथील इमारत वापरण्याची मागणी

Police Station Issues : फुरसुंगी पोलिस ठाण्याला जागेची कमतरता भासत असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रिक्त जिल्हा परिषद इमारत पोलिसांना द्यावी, अशी मागणी वंचित आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे.
पुणे : फुरसुंगी पोलिस ठाण्यासाठी जागेची कमतरता आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे उरुळी देवाची येथील जिल्हा परिषदेच्या दवाखान्याची रिक्त इमारत पोलिस ठाण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी वंचित आघाडीचे नेते अतुल बहुले यांनी केली आहे.

