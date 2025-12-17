Pune News : पुण्यात दोन नव्या पोलिस परिमंडळांची निर्मिती

पुणे - राज्य सरकारने पाच नवीन पोलिस ठाण्यांसह दोन नवीन पोलिस परिमंडळाची निर्मिती केली आहे. जुन्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करून नवीन परिमंडळ तयार केली असून, त्यासाठी पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्तांच्या अंतर्गत बदल्या व नियुक्त्यादेखील केल्या आहेत..राज्य राखीव पोलिस दल, गट ७ दौंडचे समादेशक चिलुमुला रजनीकांत यांची बदली परिमंडळ ४ चे पोलिस उपायुक्त, राजलक्ष्मी शिवणकर यांची पोलिस मुख्यालयातून परिमंडळ ५ चे उपायुक्त, परिमंडळ ५ चे पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांची परिमंडळ ६ च्या उपायुक्तपदावर बदली झाली आहे..तसेच परिमंडळ ४ चे सोमय मुंडे यांची परिमंडळ ७ च्या पोलिस उपायुक्तपदी व पुण्यात नव्याने आलेले सागर कवडे यांना पोलिस उपायुक्त मुख्यालय येथे नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर परिमंडळ ६ व ७ साठी प्रत्येकी २ सहाय्यक पोलिस आयुक्तपद निर्माण करण्यात आल्याने शहरातील सहायक आयुक्तांच्याही अंतर्गत बदल्या केल्या आहेत..सहाय्यक पोलिस आयुक्त -(सध्याचे ठिकाण)-नवीन बदलीचे ठिकाणसुनील जैतापूरकर (अभियान) येरवडा विभागधन्यकुमार गोडसे (आस्थापना) स्वारगेट विभागअनुराधा उदमले (हडपसर विभाग) लोणी काळभोर विभागशैलेश संखे (पदोन्नती) गुन्हे शाखा, सहायक पोलिस आयुक्तअतुलकुमार नवगिरे (विशेष शाखा १), हडपसर विभागनूतन पवार (विशेष शाखा २) लोणीकंद विभागप्रांजली सोनावणे (येरवडा विभाग) खराडी विभागराहुल आवारे (स्वारगेट विभाग) भारती विद्यापीठ विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.