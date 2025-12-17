पुणे

Pune News : पुण्यात दोन नव्या पोलिस परिमंडळांची निर्मिती

राज्‍य सरकारने पाच नवीन पोलिस ठाण्यांसह दोन नवीन पोलिस परिमंडळाची निर्मिती केली.
Police

Police

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - राज्‍य सरकारने पाच नवीन पोलिस ठाण्यांसह दोन नवीन पोलिस परिमंडळाची निर्मिती केली आहे. जुन्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करून नवीन परिमंडळ तयार केली असून, त्यासाठी पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्तांच्या अंतर्गत बदल्या व नियुक्‍त्‍यादेखील केल्या आहेत.

Loading content, please wait...
police
pune
state government
Order
law

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com