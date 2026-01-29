पुणे

Railway Job Fraud : रेल्वे नोकरी फसवणूक प्रकरण; अहमदाबादमधून एकाला अटक, पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई

Pune railway sub engineer job fraud 2026 : सब-इंजिनिअर नोकरीसाठी लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश. अहमदाबादहून एका आरोपीला अटक, येरवडा पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. आर्थिक व्यवहार, कॉल डिटेल्स तपास सुरू.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : रेल्वेत सब-इंजिनिअर पदावर नोकरीचे आमिष दाखवत बेरोजगार तरुण-तरुणींची लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. या प्रकरणी येरवडा पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, त्यापैकी एका आरोपीला अहमदाबाद येथून अटक करण्यात आली आहे. लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाच्या आर्मी इंटेलिजन्स आणि पुणे पोलिसांनी ही संयुक्त कारवाई केली.

