Railway Job Fraud : रेल्वे नोकरी फसवणूक प्रकरण; अहमदाबादमधून एकाला अटक, पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई

पुणे : रेल्वेत सब-इंजिनिअर पदावर नोकरीचे आमिष दाखवत बेरोजगार तरुण-तरुणींची लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. या प्रकरणी येरवडा पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, त्यापैकी एका आरोपीला अहमदाबाद येथून अटक करण्यात आली आहे. लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाच्या आर्मी इंटेलिजन्स आणि पुणे पोलिसांनी ही संयुक्त कारवाई केली..याबाबत दिनेश शंकर राठोड (वय ३७, रा. रामनगर, येरवडा) यांनी फिर्याद दिली आहे. सागर दिगंबर पाटील (वय ३५, रा. तळइ, ता. एरंडोल, जि. जळगाव) आणि स्वप्नील मुरलीधर गायकवाड (वय ३३, रा. येरवडा, पुणे) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. स्वप्नील गायकवाड याला अहमदाबादमधून अटक करण्यात आली आहे. गायकवाड हा सध्या अहमदाबादमधील संरक्षण खात्यात नागरी कर्मचारी (सिव्हिल स्टाफ) म्हणून कार्यरत आहे. तो यापूर्वी खडकवासला एनडीएमध्ये कार्यरत होता..१ लाख कर्जाचं ७४ लाख कसे झालं? व्याजाचा आकडा हादरवणार, सावकारानं किडनी विकायला लावल्याच्या प्रकरणी मोठी अपडेट....पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी रेल्वेत मोठ्या प्रमाणात भरती होणार असल्याचे सांगत फिर्यादीच्या नातेवाइकांना नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवले. सागर पाटील याची रेल्वे खात्यात ओळख असल्याचे भासवून आरोपी गायकवाड याने फिर्यादीच्या नातेवाइकांना रेल्वेत नोकरीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर गायकवाड याने आरोपी सागर पाटील याच्याशी संपर्क करून देत पैशांची मागणी सुरू केली. नोकरीसाठी लागणारा खर्च म्हणून वेळोवेळी रोख रक्कम, बँक खात्यांद्वारे तसेच यूपीआयद्वारे पैसे घेतले. फिर्यादी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी आरोपींच्या सांगण्यानुसार १९ लाख १५ हजार रुपये दिले..पैसे घेतल्यानंतर विविध कारणे देत आरोपी टाळाटाळ करीत होते. नोकरी न मिळाल्याने फिर्यादीला फसवणूक झाल्याचा संशय आला. प्रत्यक्षात पैसे न दिल्याने अखेर फिर्यादीने येरवडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्याआधारे येरवडा पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. याशिवाय आरोपींनी इतर तिघांजणांकडून नोकरीच्या आमिषाने लाखो रुपये उकळल्याचे तपासात समोर आले आहे. आर्थिक व्यवहार, बँक खाती, कॉल डिटेल्सच्या आधारे पुढील तपास सुरू आहे..