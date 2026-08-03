पुणे

Pune Police Van Accident : पुण्यात धक्कादायक अपघात! पोलीस व्हॅनने उडवल्या ७ गाड्या; CCTV व्हिडिओ व्हायरल

CCTV Viral Video : अपघातात अनेक कार आणि दुचाकींचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा गंभीर दुखापत झाली नाही. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.
Pune Police Van Accident : पुण्यात धक्कादायक अपघात! पोलीस व्हॅनने उडवल्या ७ गाड्या; CCTV व्हिडिओ व्हायरल
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Pune Police Van Loses Control in Sadashiv Peth : पुणे शहरातील गजबजलेल्या सदाशिव पेठ परिसरात एका भरधाव पोलीस व्हॅनने अचानक नियंत्रण गमावल्यामुळे रस्त्याच्या बाजूला उभ्या असलेल्या एकामागून एक तब्बल सात वाहनांना जोरदार धडक दिल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघाताचे दृश्य एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले असून, सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
accident
Pune news
Pune police actions