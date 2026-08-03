Pune Police Van Accident : पुण्यात धक्कादायक अपघात! पोलीस व्हॅनने उडवल्या ७ गाड्या; CCTV व्हिडिओ व्हायरल

Pune Police Van Loses Control in Sadashiv Peth : पुणे शहरातील गजबजलेल्या सदाशिव पेठ परिसरात एका भरधाव पोलीस व्हॅनने अचानक नियंत्रण गमावल्यामुळे रस्त्याच्या बाजूला उभ्या असलेल्या एकामागून एक तब्बल सात वाहनांना जोरदार धडक दिल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघाताचे दृश्य एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले असून, सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सदाशिव पेठेतून जात असताना पोलीस व्हॅनचा हा अचानक अपघात झाला. व्हॅनच्या वेगामुळे आणि जोरदार धडकेमुळे रस्त्याच्या कडेला पार्क केलेल्या गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामध्ये अनेक कार आणि दुचाकींचा समावेश आहे. अपघाताचा आवाज इतका मोठा होता की परिसरातील नागरिक तात्काळ मदतीसाठी रस्त्यावर धावून आले. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. तसेच कोणीही गंभीर जखमी झाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे..Pune News: कॅनॉलच्या कठड्यावर लटकलेल्या चारचाकी गाडीतील चालकाला उरुळी कांचन पोलिसांनी शिताफीने सुखरूप बाहेर काढले.अपघाताची संपूर्ण घटना एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. व्हिडिओमध्ये पोलीस व्हॅन वेगाने येऊन एकामागोमाग सात वाहनांना धडक देताना स्पष्टपणे दिसत आहे. या अपघाताचे कारण काय? व्हॅनचे ब्रेक फेल झाले होते की चालकाचे नियंत्रण सुटले होते? याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती उपलब्ध झाली नसून पोलिसांकडून चौकशी सुरू असल्याचे कळते..FAQs 1. हा अपघात कुठे झाला? पुण्यातील सदाशिव पेठ परिसरात हा अपघात घडला.2. अपघातात किती वाहनांचे नुकसान झाले? एकूण सात वाहनांना या अपघातात धडक बसली.3. अपघातात कोणी जखमी झाले का? नाही, या अपघातात कोणतीही जीवितहानी किंवा गंभीर दुखापत झाली नाही.4. अपघाताचे कारण काय आहे? अद्याप निश्चित कारण समोर आलेले नाही; ब्रेक फेल किंवा चालकाचे नियंत्रण सुटणे याची शक्यता आहे.5. या घटनेचा व्हिडिओ उपलब्ध आहे का? होय, संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.6. पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? या प्रकरणी पोलिसांकडून सध्या चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.