Pune News : ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ची पुनरावृत्ती झाल्यास वाहन जप्त : पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार

पुणे : शहरात दारू पिऊन वाहन चालविण्याच्या घटनांमुळे वाढत असलेले अपघात आणि बळी रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासन अधिक कठोर पावले उचलणार असून, 'ड्रंक अँड ड्राईव्ह'ची पुनरावृत्ती झाल्यास थेट वाहन जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी स्पष्ट भूमिका पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी व्यक्त केली..शहर पोलिसांच्या वाहतूक शाखेतर्फे शिवाजीनगर येथील मुख्यालयात सोमवारी (ता. २) रस्ता सुरक्षा अभियान २०२६ अंतर्गत समुपदेशन व मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्या (ड्रंक अँड ड्राईव्ह) वाहनचालकांना मार्गदर्शन करताना पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार बोलत होते. यावेळी पूर्व प्रादेशिक विभागाचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, वाहतूक पोलिस उपायुक्त हिम्मत जाधव आदी उपस्थित होते..Sangamner Crime: संगमनेरात अवैध वाळू उपशावर कारवाई; ६० लाख १७ हजार रुपयांची वाहने जप्त, सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!.अमितेश कुमार म्हणाले, शहरात वाहतूक पोलिसांकडून ड्रंक अँड ड्राईव्ह, ट्रिपल सीटसह वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांविरुध्द सातत्याने कठोर कारवाई सुरू आहे. २०२३ मध्ये ५५०, २०२४ मध्ये सुमारे तीन हजार, तर २०२५ मध्ये ६ हजारांहून अधिक वाहनचालक ड्रंक अँड ड्राईव्ह करताना आढळून आले आहेत. यावरून परिस्थितीची गंभीरता स्पष्ट होते. यापुढील काळात दारू पिऊन वाहन चालविताना आढळून आलेल्या व्यक्तीचे छायाचित्र पोलिसांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, संबंधित व्यक्तीच्या कार्यालयाला नोटीस पाठविण्यात येईल. तसेच त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना बोलावून संपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे. दोनपेक्षा अधिक वेळा ड्रंक अँड ड्राईव्हची कारवाई झाल्यास संबंधित वाहन थेट जप्त करण्यात येणार आहे. याचबरोबर ट्रिपल सीट वाहनचालकांची वाढती संख्या लक्षात घेता, त्यांची वाहनेही जप्त केली जातील, असेही त्यांनी सांगितले..दारू पिऊन वाहन चालवल्यामुळे होणाऱ्या अपघातांत मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. पुणे शहरातच रस्ते अपघातांत सुमारे तीनशे नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये दारू पिऊन वाहन चालविण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले..कल्याणीनगर परिसरात २०२४ मध्ये घडलेल्या मोटार अपघातात दोन निष्पाप तरुणांचा बळी गेल्याच्या घटनेचा उल्लेख करताना अमितेश कुमार म्हणाले, या प्रकरणात अल्पवयीन आरोपीच्या कुटुंबीयांना तब्बल १९ महिने कारागृहात राहावे लागले. एका बाजूला निरपराध तरुणांचे प्राण गेले, तर दुसऱ्या बाजूला संपूर्ण कुटुंबाला मोठा फटका बसला. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाच्या हातून गुन्हा घडू नये, यासाठी प्रत्येकाने वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे. शहरात एकही नागरिक दारू पिऊन वाहन चालविताना आढळू नये, यासाठी पोलिस प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. नागरिकांनीही शिस्तबद्ध व जबाबदार वाहतुकीतून सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.