Pune News : ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ची पुनरावृत्ती झाल्यास वाहन जप्त : पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार

repeat drunk and drive vehicle seizure Pune police : पुण्यात दारू पिऊन वाहन चालविण्याच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी पोलिस प्रशासन कठोर झाले आहे. ड्रंक अँड ड्राईव्हची पुनरावृत्ती झाल्यास थेट वाहन जप्तीची कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरात दारू पिऊन वाहन चालविण्याच्या घटनांमुळे वाढत असलेले अपघात आणि बळी रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासन अधिक कठोर पावले उचलणार असून, ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ची पुनरावृत्ती झाल्यास थेट वाहन जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी स्पष्ट भूमिका पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी व्यक्त केली.

