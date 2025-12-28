Pune Municipal Election : पुण्यात मोठा ट्विस्ट! मनपा निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार? उद्या अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता

पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र लढणार असल्याची चर्चा होती. मात्र त्यानंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून महाविकास आघाडीबरोबर निवडणूक लढणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र आता यात मोठा ट्विस्ट आला आहे. शरद पवार आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र लढणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. उद्या म्हणजेच सोमवारी याची अधिकृत घोषणा होईल, असंही सांगण्यात येत आहे. .सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शरद पवार गटाची मागणी अजित पवार यांनी मान्य केली आहे. अजित पवार यांनी पुण्यात शरद पवार यांच्या पक्षाला 32 ते 35 जागा देण्याचं कबूल केलं आहे. त्यानंतर आता दोन्ही पक्ष एकत्र लढण्यावर एकमत झाला असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दोन्ही पक्षाच्या नेत्याकडून पुणे शहरातील सर्व 165 जागांवर "सिट टू सिट" चर्चा झाल्याची माहिती आहे. उद्या दुपारपर्यंत याची अधिकृत घोषणा होईल असं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं आहे..दरम्यान, आज पुण्यात जागावाटपाबाबत काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनुपस्थितीत होते. सातत्याने संपर्क करून ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि ठाकरे गट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत. त्यानंतर शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपाच्या चर्चेतून बाहेर पडली आहे का? असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.