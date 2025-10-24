पुणे

Pune Politics : वादग्रस्त बिल्डरची गाडी वापरल्याचा आरोप! जैन बोर्डिंग भूखंडावरून मोहोळ-धंगेकर यांच्यात 'तू-तू, मै-मै'

Dhangekar Alleges Mohol Used Builder's Car as Mayor : जैन बोर्डिंग भूखंड खरेदीवरून सुरू असलेल्या वादामध्ये, रवींद्र धंगेकर यांनी मुरलीधर मोहोळ महापौर असताना बिल्डरची गाडी वापरत असल्याचा आरोप केला; तर मोहोळ यांनी धंगेकर वैफल्यग्रस्त झाल्याचे सांगत, त्यांच्यावरच जमीन बळकावल्याचे गुन्हे असल्याचे जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
Land Deal Controversy Escalates as Pune Leaders Exchange Barbs Over Ethics and Criminal Cases

Land Deal Controversy Escalates as Pune Leaders Exchange Barbs Over Ethics and Criminal Cases

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे महापौर असताना खासगी बिल्डरच्या नावावर असलेली गाडी वापरत होते, याच बिल्डरने जैन बोर्डिंगच्या व्यवहारात निविदा भरली होती असा आरोप शिवसेनेचे महानगरप्रमुख, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. तर ‘निवडणुकांमध्ये पराभूत झाल्याने ते वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. ते रोज उठून काहीही आरोप करतात. त्यांच्यावर जमीन बळकावल्याचे गुन्हे आहेत,’’ अशा शब्दात मोहोळ यांनी शुक्रवारी प्रतीत्त्युत्तर दिले.

