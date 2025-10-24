Pune Politics : वादग्रस्त बिल्डरची गाडी वापरल्याचा आरोप! जैन बोर्डिंग भूखंडावरून मोहोळ-धंगेकर यांच्यात 'तू-तू, मै-मै'

पुणे : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे महापौर असताना खासगी बिल्डरच्या नावावर असलेली गाडी वापरत होते, याच बिल्डरने जैन बोर्डिंगच्या व्यवहारात निविदा भरली होती असा आरोप शिवसेनेचे महानगरप्रमुख, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. तर ‘निवडणुकांमध्ये पराभूत झाल्याने ते वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. ते रोज उठून काहीही आरोप करतात. त्यांच्यावर जमीन बळकावल्याचे गुन्हे आहेत,’’ अशा शब्दात मोहोळ यांनी शुक्रवारी प्रतीत्त्युत्तर दिले..जैन बोर्डिंगच्या भूखंड खरेदीवरून या दोन्ही नेत्यांमध्ये वाद सुरु असताना त्यात आणखी भर पडली आहे. मॉडेल कॉलनी येथील जैन बोर्डिंगचा तीन एकराचा भूखंड गोखले लॅंडमार्क एलएलपी या कंपनीने २३० कोटी रुपयांना खरेदी केला आहे. यामध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांची भागीदारी असल्याचा आरोप झाला. पण मोहोळ यांनी मी मंत्री झाल्यानंतर या कंपनीच्या भागीदारीतून बाहेर पडलो असून, या व्यवहाराचा माझा काही संबंध नाही असा खुलासा केला आहे. त्यानंतरही धंगेकर यांनी या प्रकरणावरून मोहोळ यांना लक्ष्य केले आहे. धंगेकर यांनी मोहोळ हे महापौर असताना बढेकर बिल्डरची गाडी वापरत होते, हे नीतिमत्तेला धरून आहे का? असा प्रश्न विचारत त्यांचा जुना व्हिडिओही व्हायरल केला..Selu Crime : वालूरमध्ये दरोड्याची साखळी; नातवाचा खून, आजी जखमी तर वृद्ध दाम्पत्यावरही खुनी हल्ला करून दागिने लंपास.मुरलीधर मोहोळ यांनी धंगेकर यांच्या या आरोपांना उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘‘मी पुण्याचा असा पहिला महापौर आहे की ज्याने स्वतःची गाडी वापरली. माझ्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात माझ्या भागिदारीबद्दल स्पष्ट माहिती दिली आहे. मी स्वतःची गाडी वापरली, माझं इंधन वापरले. एक विकृत मनोवृत्तीचा माणूस रोज काही तरी बोलत. त्यांना पुरावे मागा. त्यांच्यावर कोथरूडमध्ये जमीन बळकावयचा, वख्त बोर्डाची जमीन त्याचा गुन्हा दाखल आहेत. निवडणुकीच्या प्रचारात मी त्यांच्यावर एकदाही बोललो नाही. त्यामुळे आताही मला त्यांच्याबद्दल काही बोलायचे नाही. .पंतप्रधान मोदींकडे केली तक्रारजैन ट्रस्टच्या मालमत्ता व्यवहारातील अनियमितता आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांच्या सहभागाबाबत चौकशी करून कारवाईची करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे. तसेच गोखले लँडमार्क्स एलएलपी, बुलढाणा अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसायटी (महाराष्ट्र) आणि श्री बिरेश्वर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी (कर्नाटक) या दोन सहकारी संस्था आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.