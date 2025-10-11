पुणे

Pune Politics : रवींद्र धंगेकर यांची कानउघाडणी; भाजप नेत्यांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार

Ravindra Dhangekar : शिवसेनेचे महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर यांनी गुंड नीलेश घायवळ प्रकरणावरून भाजप नेत्यांवर थेट टीका केल्याने महायुतीमधील संबंध ताणले आणि पक्षश्रेष्ठींनी धंगेकरांना समज दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणूक तोंडावर आली आहे, असे असताना शिवसेनेचे महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर यांनी गुंड नीलेश घायवळ याचा भाजपच्या नेत्यांशी संबंध जोडून आरोपांची सरबत्ती लावली आहे. त्यामुळे महायुतीमधील वातावरण बिघडले आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी घायवळला पिस्तुलाचा परवाना दिल्याने त्यांच्यावरही धंगेकरांनी टीका केली. यावरून शिवसेनेत नाराजी पसरल्याने वरिष्ठ नेत्यांनी धंगेकरांची कानउघाडणी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, हे प्रकार त्वरित थांबवा असेही बजावले असल्याचे समजते.

