Pune Politics : रवींद्र धंगेकर यांची कानउघाडणी; भाजप नेत्यांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार

पुणे : महापालिका निवडणूक तोंडावर आली आहे, असे असताना शिवसेनेचे महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर यांनी गुंड नीलेश घायवळ याचा भाजपच्या नेत्यांशी संबंध जोडून आरोपांची सरबत्ती लावली आहे. त्यामुळे महायुतीमधील वातावरण बिघडले आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी घायवळला पिस्तुलाचा परवाना दिल्याने त्यांच्यावरही धंगेकरांनी टीका केली. यावरून शिवसेनेत नाराजी पसरल्याने वरिष्ठ नेत्यांनी धंगेकरांची कानउघाडणी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, हे प्रकार त्वरित थांबवा असेही बजावले असल्याचे समजते..घायवळ याला पासपोर्ट मिळाल्याने तो परदेशात पळून गेला. त्यावरून पुण्यातील भाजपचे नेते, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर धंगेकर टीका करत आहेत. पाटील यांचे कार्यकर्ते समीर पाटील आणि घायवळ यांचे संबंध असल्याचा आरोपही धंगेकरांनी केला. भाजप आणि शिवसेनेची युती असून, दोन्ही पक्ष सत्तेत आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकीतही युती कायम राहण्याची शक्यता आहे, असे असताना भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर धंगेकरांनी जोरदार टीका सुरू केली आहे. त्यातच गृहराज्यमंत्री कदम यांनी घायवळला पिस्तुलाचा परवाना दिल्याचे समोर आले. त्यावर कदम यांनी चुकीचा निर्णय घेतला, असे म्हणत स्वतःच्याच पक्षाला धंगेकरांनी घरचा आहेर दिला.धंगेकरांमुळे भाजप आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बदनामी होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी धंगेकरांवर टीका करत ते 'ब्लॅकमेलर' आहेत, प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी असे वक्तव्य करत असल्याचे सांगितले. धंगेकरांच्या वक्तव्यांमुळे महायुतीमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे..त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनी शिवसेनाप्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. शिवसेनेमधील काही पदाधिकाऱ्यांनीही तक्रार करून धंगेकरांना आवरा, अशी मागणी शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्यानंतर धंगेकरांना सर्व प्रकरणाबाबत जाब विचारला आहे. महायुतीचे नेते विनाकारण अडचणीत येतील, अशी कोणतीही कृती करू नये, अशी समज दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.दरम्यान, धंगेकरांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील काही नेत्यांकडूनही फूस लावली जात असल्याचीही चर्चा शिवसेनेत आहे..