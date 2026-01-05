Pune : प्रशांत जगताप काँग्रेसमध्ये येताच मित्र भाजपात गेला; कधीकाळी एकत्र काम आता एकमेकांविरोधात समोर

पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचा निर्णय झाल्यानं शरद पवार गटातून प्रशांत जगताप हे काँग्रेसमध्ये गेले. मात्र त्यांच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर आता त्यांच्याच मित्रानं काँग्रेसला रामराम करत भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. विशेष म्हणजे आता ते दोघे निवडणुकीत एकमेकांविरोधात समोर आले आहेत. यामुळे पुण्यात प्रभाग क्रमांक १८ मधली लढत चुरशीची बनली आहे..प्रशांत जगताप हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष होते. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला होता. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे नाराज झालेल्या प्रशांत जगताप यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला..भाजपवर कमळाविरोधात प्रचाराची वेळ, अधिकृत उमेदवार अपक्ष लढणार; एकाच जागी दोन एबी फॉर्म दिल्यानं नामुष्की.जगताप यांच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर यांचे पुत्र अभिजीत शिवरकर यांनी काँग्रेसला रामराम केलाय. अभिजीत शिवरकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. यानंतर भाजपनं शिवरकर यांना जगतापांच्या विरोधात मैदानात उतरवलं आहे. एकेकाळी एकत्र काम केलेले दोन मित्र आता एकमेकांविरोधात समोर आल्यानं निवडणुकीची रंगत वाढली आहे..वानवडी हा काँग्रेस राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे. पण शिवरकर यांनी भाजप प्रवेश केल्यानं इथली निवडणूक चुरशीची होणार आहे. या प्रभागात भाजप विरुद्ध मविआ आणि मनसे यांच्यात लढत असणार आहे.राष्ट्रवादीतून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या प्रशांत जगताप यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. अभिजीत शिवरकर यांनी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानं त्यांच्यासमोरही स्वत:ला सिद्ध करण्याची संधी आहे. भाजपला या प्रभागात विजय मिळवून देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे. आता शिवरकरांच्या भाजप प्रवेशाने इथं काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.