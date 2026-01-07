Murlidhar Mohol : "पवारांच्या कारभाराला कंटाळून भाजपच्या हाती सत्ता"- मुरलीधर मोहोळ यांची टीका!

पुणे : पुणे महापालिकेवर भाजपची केवळ पाच वर्ष सत्ता होती. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची गेली २५ वर्ष महापालिकेत सत्ता असताना दूरदृष्टी ठेवून कामे केली नाहीत. त्यामुळे शहरात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. पवारांच्या कारभाराला कंटाळूनच भाजपला सत्ता दिली आहे. त्यांना हे जुने कारभारी नकोत, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिले..केंद्र व राज्य सरकारने निधी देऊनही पुण्यातील भाजपच्या त्रिकुटाने संथ गतीने काम केले. पुण्याचा वेगात विकास करण्यासाठी कारभारी बदला अशी टीका अजित पवार यांनी भाजपच्या नेत्यांवर केली आहे. त्यावर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. पवार यांच्या काळात महापालिकेचा भ्रष्टाचार झाला, विकास रखडला. दूरदृष्टी नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे पुणेकरांनी भाजपकडे सत्ता दिली आहे. .Pune Cyber Crime : गुंतवणुकीवर परताव्याचे आमिष पडले महागात; पुण्यात ७८ वर्षीय वृद्धाची मोठी फसवणूक!.पाच वर्षात आम्ही केलेल्या कामाच्या जोरावर पुणेकर आम्हाला पुन्हा संधी देतील. ते एक बोट आमच्याकडे दाखवतील तेव्हा चार बोटे त्यांच्याकडे आहेत, हे त्यांनी विसरू नये. पुणेकरांना आता जुना कारभारी नको आहेत, असेही मोहोळ म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.