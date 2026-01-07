पुणे

Murlidhar Mohol : "पवारांच्या कारभाराला कंटाळून भाजपच्या हाती सत्ता"- मुरलीधर मोहोळ यांची टीका!

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : पुणे महापालिकेतील अजित पवारांच्या २५ वर्षांच्या सत्तेत शहराचा विकास रखडल्याची टीका करत मुरलीधर मोहोळ यांनी भाजपच्या कामाचे समर्थन केले. पुणेकरांना आता जुना कारभारी नको असून भाजपच पुन्हा सत्तेत येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Conflict Over 25 Years of Ajit Pawar’s Leadership

Conflict Over 25 Years of Ajit Pawar’s Leadership

पुणे : पुणे महापालिकेवर भाजपची केवळ पाच वर्ष सत्ता होती. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची गेली २५ वर्ष महापालिकेत सत्ता असताना दूरदृष्टी ठेवून कामे केली नाहीत. त्यामुळे शहरात अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले. पवारांच्या कारभाराला कंटाळूनच भाजपला सत्ता दिली आहे. त्यांना हे जुने कारभारी नकोत, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिले.

