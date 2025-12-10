Pune Porsche Accident : पुण्यातील पोर्श अपघात प्रकरणातील दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ; चौकशीत गंभीर त्रुटी आढळल्या!

पुणे : पोर्श मोटार अपघात प्रकरणात निलंबित केलेल्या दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी दिला आहे. पोलिस कारवाईत गंभीर त्रुटी आढळल्याने तत्कालीन पोलिस निरीक्षक राहुल जगदाळे आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विश्वनाथ तोडकरी यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, पोलिस अंमलदार आनंदा भोसले आणि अमित शिंदे यांच्या मूळ वेतनवाढीस पाच वर्षांसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. .आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांत राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडे या निर्णयावर त्यांना अपील करता येणार आहे. पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरात १९ मे २०२४ रोजी मद्यधुंद अल्पवयीन मुलाने पोर्श मोटार भरधाव चालवून दुचाकीला धडक दिली होती. या अपघातात दुचाकीवरील अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा या दोन आयटी अभियंत्यांचा मृत्यू झाला होता. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक राहुल जगदाळे आणि सहाय्यक निरीक्षक विश्वनाथ तोडकरी यांनी पोलिस नियंत्रण कक्षात तत्काळ माहिती दिली नाही तसेच, रक्ताचे नमुने गोळा करण्यात विलंब केला. .Tamhini Ghat Accident : ताम्हिणी घाटातील भीषण अपघातात ६ तरुणांचा मृत्यू झाला होता; पीडित कुटुंबांना तातडीची मदत देण्याची आमदार भीमराव तापकीर यांची मागणी!.चौकशीत हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी या दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी या दोघांना बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडे पाठविला होता. विभागीय चौकशीनंतर पोलिस महासंचालकांनी त्या दोन अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान, या अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचे आई-वडील आणि ससून रुग्णालयातील डॉक्टरांसह दहा जणांना न्यायालयाकडून जामीन न मिळाल्याने ते अद्याप कारागृहात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.