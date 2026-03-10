पोर्शे कार अपघात प्रकरणी अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, २२ महिन्यांनी जामीन मंजूर

Supreme Court Grants Bail in Pune Porsche Accident Case पुण्यातील कल्याणीनगर भागात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पोर्शे कार अपघात प्रकरणी अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांना अखेर जामीन मंजूर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विशाल अग्रवालला जामीन मंजूर केला आहे. गेल्या २२ महिन्यांपासून विशाल अग्रवाल तुरुंगात आहे. कल्याणीनगरमध्ये १९ मे २०२४ रोजी रात्री भरधाव पोर्शे कारने दुचाकीला उडवलं होतं. यात तरुण-तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला होता. .पोर्शे कार अपघातानंतर आरोपी अल्पवयीन तरुणाच्या रक्ताचे नमुने बदलण्यात आले होते. रक्ताचे नमुने बदलल्याच्या प्रकरणी अल्पवयीन आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल यांना २१ मे रोजी पुणे पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगरमधून अटक करण्यात आली होती..Pune : भरधाव टेम्पो ट्रॅव्हलर येताना दिसली, मागच्याने उडी मारली; दुचाकी चालकाला उडवलं, एकाचा मृत्यू.कार चालक हा अल्पवयीन असल्यानं त्याला बाल न्याय मंडळात हजर केलं होतं. तर त्याने मद्यप्राशन केलं होतं आणि त्यातून वाचवण्यासाठी रक्ताचे नमुने बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर रक्ताचे नमुने बदलणारे डॉक्टर, अल्पवयीन मुलाचे वडील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता..अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांच्या आधी रक्ताचे नमुने बदलणाऱ्या डॉक्टरलासुद्धा जामीन देण्यात आलाय. 'हिट अँड रन' प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचे रक्ताचे नमुने बदलण्याचा आरोप ससून रुग्णालयातील तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अजय तावरे याच्यावर होते. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टर तावरेला जामीन यापूर्वी मंजूर झालाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.