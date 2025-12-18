Pune pothole : पुण्यात खड्ड्यामुळे अपघात झाला तर इथे संपर्क करा, महापालिका देणार भरपाई, संपूर्ण प्रक्रिया समजून घ्या

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने पुणे महापालिके नवीन सूचना काढली आहे. यामध्ये महानगरपालिकेने विकसित केलेल्या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांची दखल घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे..जर एखाद्या अपघातात व्यक्ती जखमी झाली किंवा दुर्दैवाने जीवितहानी झाली, तर संबंधित नागरिक किंवा नातेवाईक पुणे महानगरपालिकेच्या पथ विभागाकडे अर्ज सादर करू शकतात. हा अर्ज आवश्यक पुराव्यांसह सादर करावा लागेल. या अर्जानंतर पुण महापालिका कार्यवाही करणार आहे..अर्ज कुठं पाठवायचा?पुणे महानगरपालिका, पथ विभाग, पहिला मजला, शिवाजीनगर, पुणे - ४११००५. संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२५५०१०८७ आणि ई-मेल आयडी road@punecorporation.org उपलब्ध आहे.महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीया अर्जांची तपासणी आणि कार्यवाही करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहे. समितीमध्ये विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीचा मुख्य उद्देश रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांप्रकरणी योग्य नुकसानभरपाई देण्याबाबत निर्णय घेणे हा आहे..Pune News : टोल न भरल्याने शिवनेरीतील प्रवासी तासभर अडकले; अखेर वर्गणी करून टोल भरला!.नुकसानभरपाई मिळणार का?पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, राज्य शासनाने सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुणे महानगरपालिकेनेही यानुसार समिती गठीत केली आहे. समिती अपघाताच्या सर्व कागदपत्रांची छाननी करेल, आवश्यक ती चौकशी करेल आणि खड्ड्यामुळेच अपघात झाल्याची खातरजमा झाल्यास नुकसानभरपाईबाबत निर्णय घेईल. रस्त्यावर विविध कारणांमुळे अपघात घडू शकतात, त्यामुळे चुकीचे दावे टाळण्यासाठी समितीची कसून तपासणी करणार आहे. समितीच्या शिफारशीवरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल..नागरिकांना न्याय मिळण्यास मदतहा आदेश केवळ पुणे महानगरपालिकेपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना लागू आहे. नागरिकांनी या सुविधेची नोंद घ्यावी, अपघाताच्या प्रसंगी वेळेवर अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत आहे. या यंत्रणेमुळे खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांच्या बाबतीत नागरिकांना न्याय मिळण्यास मदत होईल..Pune Crime: 'घरफोडीत चोरीला गेलेला ३ लाख ८७ हजाराचा मुद्देमाल फिर्यादीला सुपुर्द'; ओतूर पोलिसांची काैतुकास्पद कामगिरी...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.