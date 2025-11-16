पुणे

Marathi Theatre : ‘एका लग्नाची...’चा ८०० वा प्रयोग उत्साहात; ‘सकाळ’तर्फे ‘हाउसफुल्ल प्रशांत दामले महोत्सवा’चे आयोजन

Prashant Damle's 'Pudhchi Gosht' Hits 800th Show : अभिनेते प्रशांत दामले आणि कविता लाड यांच्या 'एका लग्नाची पुढची गोष्ट' या सदाबहार नाटकाचा ८००वा प्रयोग 'सकाळ' आयोजित 'हाउसफुल्ल प्रशांत दामले महोत्सवा'मध्ये बालगंधर्व रंगमंदिरात 'हाउसफुल्ल' गर्दीत संपन्न झाला, ज्यात मान्यवरांनी व्यावसायिक आणि समांतर रंगभूमीच्या परस्पर-संबंधांवर भाष्य केले.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : प्रशांत दामले आणि कविता लाड यांची प्रमुख भूमिका असणाऱ्या ‘एका लग्नाची पुढची गोष्ट’ या सदाबहार नाटकाचा ८००वा प्रयोग शनिवारी (ता. १५) बालगंधर्व रंगमंदिरात सादर झाला. त्याला रसिकांनी ‘हाउसफुल्ल’ गर्दी केली होती.

