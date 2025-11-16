Marathi Theatre : ‘एका लग्नाची...’चा ८०० वा प्रयोग उत्साहात; ‘सकाळ’तर्फे ‘हाउसफुल्ल प्रशांत दामले महोत्सवा’चे आयोजन

पुणे : प्रशांत दामले आणि कविता लाड यांची प्रमुख भूमिका असणाऱ्या ‘एका लग्नाची पुढची गोष्ट’ या सदाबहार नाटकाचा ८००वा प्रयोग शनिवारी (ता. १५) बालगंधर्व रंगमंदिरात सादर झाला. त्याला रसिकांनी ‘हाउसफुल्ल’ गर्दी केली होती..दामले यांच्या विक्रमी १३,३३३ व्या नाट्यप्रयोगानिमित्त ‘सकाळ’तर्फे ‘हाउसफुल्ल प्रशांत दामले महोत्सवा’चे आयोजन केले आहे. ‘पल्लोड’ने महोत्सव प्रस्तुत केला असून ‘पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स’ महोत्सवाचे सहयोगी प्रायोजक आहेत. या महोत्सवात शनिवारी ‘एका लग्नाची पुढची गोष्ट’ नाटकाचा प्रयोग सादर झाला. याप्रसंगी ज्येष्ठ नाटककार सतीश आळेकर, ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी, ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, ‘पल्लोड’चे अभिजित कदम, ‘पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स’चे विपणनप्रमुख अश्विन कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते कलाकारांचा सन्मान करण्यात आला..आळेकर म्हणाले, ‘‘या नाटकाचा ८०० वा प्रयोग असूनही तो प्रयोग अतिशय ताजा वाटतो, ही विशेष बाब आहे. नाटक ही जिवंत कला आहे. प्रत्येक प्रयोग हा नवीन असतो, त्यामुळे तो पहिलाच प्रयोग वाटेल, अशाप्रकारे सादर करण्याचे आव्हान कलाकारांसमोर असते. त्यात या नाटकाचे कलाकार यशस्वी झाले आहेत. व्यावसायिक रंगभूमी चालली, तर समांतर रंगभूमी चालते आणि समांतर रंगभूमी चालली, तर व्यावसायिक रंगभूमी बहरते. ही देवाणघेवाण महत्त्वाची आहे.’’.Satara Crime: सातारा हादरल! तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी जीवन संपवण्याच्या घटना .प्रतापराव पवार म्हणाले, ‘‘नाटकासारख्या कला जिवंत राहाव्यात, ही ‘सकाळ माध्यम समूह’ म्हणून आमची भूमिका आहे. आमच्या हाती असलेल्या माध्यमाचा समाजासाठी सदुपयोग करण्याचा आम्ही नेहमीच प्रयत्न करतो. हा नाट्यमहोत्सव त्याचाच एक भाग आहे. सतीश आळेकरांच्या निमित्ताने मला एक आठवण झाली. १९८० मध्ये मी लंडनमध्ये असताना तिथे ‘घाशीराम कोतवाल’ नाटकाचा प्रयोग सादर झाला होता. तेथील ‘फायनान्शियल टाइम्स’ वर्तमानपत्राने या नाटकाचा कौतुक करणारा अर्धा पान मजकूर प्रसिद्ध केला होता. हे यश केवळ एका दिवसाचे, एका वर्षाचे नाही; तर अनेक वर्षांची यामागे परंपरा असली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले होते. ते वाचून माझा उर अभिमानाने भरून आला होता. मराठी नाटकांच्या या दीडशे-दोनशे वर्षांच्या परंपरेत खारीचा वाटा उचलता येण्याचा आम्हाला आनंद आहे.’’ रवींद्र खरे यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.