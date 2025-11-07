पुणे

Pravin Tarde : "खरडून गेलेल्या जमिनीचा पंचनामा कसा करणार?" प्रवीण तरडेंचा थेट सवाल; मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी मदतीचा हात

Actor Pravin Tarde Questions Land Damage Assessment : 'खरडून गेलेल्या जमिनीचा पंचनामा कसा करणार?' अभिनेते प्रवीण तरडे यांचा सवाल; पुणे श्रमिक पत्रकार संघ आणि तरडे यांच्या वतीने मराठवाड्यातील ३०० पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत.
Actor Pravin Tarde Questions Land Damage Assessment

Actor Pravin Tarde Questions Land Damage Assessment

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सरकार दरबारी नुकसानीचे पिकांचे पंचनामे होतात. यंदा पावसाळ्यात खरिपातील पीक तर गेलेच पण जमीनही खरडून गेली आहे. त्यामुळे पीक कसे घेणार हा प्रश्न आहे. या खरडून गेलेल्या जमिनीची पंचनामा कसा करणार?, त्याची परिभाषा कशी निश्‍चित करणार? असा प्रश्‍न अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी उपस्थित केला.

Loading content, please wait...
Farmer
student
pravin tarde
financial crisis
Crop Damage
Crop Crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com