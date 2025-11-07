Pravin Tarde : "खरडून गेलेल्या जमिनीचा पंचनामा कसा करणार?" प्रवीण तरडेंचा थेट सवाल; मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी मदतीचा हात

पुणे : सरकार दरबारी नुकसानीचे पिकांचे पंचनामे होतात. यंदा पावसाळ्यात खरिपातील पीक तर गेलेच पण जमीनही खरडून गेली आहे. त्यामुळे पीक कसे घेणार हा प्रश्न आहे. या खरडून गेलेल्या जमिनीची पंचनामा कसा करणार?, त्याची परिभाषा कशी निश्चित करणार? असा प्रश्न अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी उपस्थित केला. .अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात प्रचंड हाणी झाली आहे. शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असल्याने पुण्यात शिक्षणासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना पुणे श्रमिक पत्रकार संघ, अभिनेते प्रवीण तरडे, चित्रपट निर्माते कैलास वाणी यांच्या वतीने आर्थिक मदत करण्यात आली. सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांना ही मदत देण्यात आली. यावेळी श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले, शिवार फाउंडेशनचे विनायक हेगाणा आदी उपस्थित होते..Hingoli Crime : बेपत्ता माय-लेकाचा शेतातील तलावात आढळला मृतदेह; घटनेमागचे नेमके कारण काय?.प्रवीण तरडे म्हणाले, मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे चित्र मी वृत्तवाहिन्यांवर बघून खूप वाईट वाटले. शेतकऱ्यांना मदत करूनच पण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद होऊ नये यासाठी पुणे पत्रकार संघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. आज ३०० विद्यार्थ्यांना मदतीचे धनादेश देताना आनंद वाटत आहे. विद्यार्थ्यांनी हार न मानता अभ्यास करावा, आम्ही आणखी मदत करू. अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन खरडून गेली आहे. त्यामुळे या जमिनीचे पंचनामे कसे होणार आहे, हा प्रश्न आहे. या खरडून गेलेल्या जमिनीच्या पंचनाम्याचा विद्यार्थ्यांनी अधिकारी झाल्यानंतर पंचनाम्याची नवीन परिभाषा तयार करावी, हे खूप गरजेचे आहे. त्यामुळे जे मूठभर पेरले आहे, त्याचा पंचनामा नको आहे. तर पंचनामा हा योग्य पद्धतीने झाला पाहिजे..कैलास वाणी म्हणाले, बळीराजा व्यवस्थित असेल तर शेती चांगली राहिल. यंदा पावसाने कहर केला असून ओला दुष्काळाची स्थिती तयार झाली होती. त्यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांची अनेक मुले ही पुण्यात अभ्यास करतात. त्यांना मदत करण्याची भूमिका आम्ही घेतली. पुढील काळात येणाऱ्या चित्रपटातील नफा बाजूला ठेवून पुढील काळात मदत केली जाईल.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नरेंद्र साठे यांनी केले, तर चिटणीस तनिष्का डोंगरे यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.