Pune Heavy Rain : पुण्यात घाटमाथ्यावर खूप जोरदार पावसासह शनिवारी ‘ऑरेंज अलर्ट’

पुणे - गोव्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी शनिवारी (ता. २७) पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी शनिवारी खूप जोरदार पावसाचा इशारा भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे. या जिल्ह्यांना हवामानशास्त्र विभागाने 'ऑरेंज अलर्ट' दिला आहे..नैऋत्य मोसमी पाऊस गुजरातच्या काही भाग, संपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचा काही भाग आणि संपूर्ण पश्चिम हिमालय प्रदेशातून माघारी परतला आहे. तर, वायव्य आणि लगतच्या मध्य बंगालच्या उपसागरात असलेले ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र त्याच ठिकाणी शुक्रवारीही कायम होते. दरम्यान, शुक्रवारी कोकण-गोव्यात बहुतांश ठिकाणी, तर उर्वरित महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी पाऊस झाला..राज्यात पुणे, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यासह ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नांदेड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी शनिवारी खूप जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांना 'ऑरेंज अलर्ट' दिला आहे, अशी माहिती हवामानशास्त्र विभागाने दिली आहे..हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना या जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे..या जिल्ह्यांना 'यलो अलर्ट' देण्यात आला आहे. विदर्भात पुढील तीन दिवस तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस पडेल. त्यामुळे विदर्भात तिन्ही दिवस यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.पुणे आणि आसपासच्या परिसरात शनिवारी सामान्यतः: आकाश ढगाळ राहून मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..पुण्यासह रायगडमधील घाटमाथ्यावर रविवारी 'रेड अलर्ट'पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर रविवारी (ता. २८) काही ठिकाणी जोरदार ते अति जोरदार, तर तुरळक ठिकाणी अत्यंत जोरदार पाऊस पडेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील घाट विभागात हवामानशास्त्र विभागाने रविवारी अति सर्तकेतचा (रेड अलर्ट) इशारा दिला आहे. तर, पुणे जिल्ह्याच्या घाट विभागात शनिवारी (ता. २७) अति जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता असून घाट विभागाला शनिवारी ऑरेंज अलर्ट दिला आहे..