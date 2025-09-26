पुणे

Pune Heavy Rain : पुण्यात घाटमाथ्यावर खूप जोरदार पावसासह शनिवारी ‘ऑरेंज अलर्ट’

पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी शनिवारी खूप जोरदार पावसाचा इशारा.
Pune rain

Pune rain

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गोव्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी शनिवारी (ता. २७) पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी शनिवारी खूप जोरदार पावसाचा इशारा भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे. या जिल्ह्यांना हवामानशास्त्र विभागाने ‘ऑरेंज अलर्ट’ दिला आहे.

Loading content, please wait...
pune
rain
Weather

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com