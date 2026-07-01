पालकांनो लक्ष द्या! पुण्यातील शाळांच्या वेळेत मोठा बदल, महापालिकेकडून परिपत्रक जारी, पण कारण काय?

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांच्या वेळेत तात्पुरता बदल करण्यात आला आहे. हा निर्णय १ जुलै ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीसाठी लागू राहणार असून, मनपाच्या तसेच खासगी प्राथमिक शाळांनाही तो लागू असेल. भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरनिरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेसाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे..पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, या कालावधीत शाळा सकाळी ७ ते दुपारी १२.१५ या वेळेत भरवण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे आणि शिक्षकांना निवडणूक आयोगाच्या कामासाठी वेळ उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Education News : पुढील तीन वर्षांत पहिली ते बारावीचा कायापालट; जाणून घ्या तुमच्या पाल्याच्या इयत्तेचा नंबर कधी?.विशेष म्हणजे, मागील वर्षी विद्यार्थ्यांची झोप पूर्ण व्हावी आणि सकाळच्या सत्रातील शाळांच्या वेळा अधिक सोयीस्कर व्हाव्यात, या उद्देशाने शाळांच्या वेळेत बदल करण्यात आला होता. मात्र यंदा हा बदल केवळ निवडणूक आयोगाच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आला आहे..प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारी सुनंदा वाखारे आणि उपआयुक्त वसुंधरा बारवे यांनी सर्व मनपा व खासगी प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना तातडीने पालकांना या बदलाची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थी आणि पालकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यासही सांगण्यात आले आहे..Municipal School Condition : जर्जर इमारती अन् अपुरे शिक्षक! महापालिका शाळांची ‘सकाळ’कडून पाहणी; सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर.दरम्यान, भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरनिरीक्षणाची मोहीम सुरू केली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्या अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठी शिक्षकांची 'मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी' म्हणून महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक कामकाज आणि निवडणुकीची तयारी यांचा समतोल राखण्यासाठी पुणे महापालिकेने हा तात्पुरता निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.