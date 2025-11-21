पुणे

Swanand Bhore : पुण्याच्या स्वानंद राजकुमार भोरे याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड

मानसिक गणितातील अभूतपूर्व वेगाने स्वानंदचा जगभरात ठसा.
सकाळ वृत्तसेवा
कोंढवा - मनसुख भाई कोठारी नॅशनल स्कूलचा विद्यार्थी स्वानंद भोरे याने आपल्या अद्वितीय मानसिक गणित कौशल्याच्या बळावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड प्राप्त करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुणे शहराचे नाव उज्ज्वल केले आहे.

