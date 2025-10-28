पुणे

Pune Municipal Corporation: महापालिकेची करआकारणी रखडली; समाविष्ट ३२ गावांतील व्यावसायिक, अनधिकृत मिळकतींवरून वाद

Property Tax: पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकतकर ग्रामपंचायतीच्या दुपटीपेक्षा जास्त असू नये, असा आदेश राज्य सरकारने दिलेला आहे. पण महापालिकेचा कर व राज्य सरकारचा कर यामुळे ही रक्कम दुपटीपेक्षा जास्त होत आहे.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकतकर ग्रामपंचायतीच्या दुपटीपेक्षा जास्त असू नये, असा आदेश राज्य सरकारने दिलेला आहे. पण महापालिकेचा कर व राज्य सरकारचा कर यामुळे ही रक्कम दुपटीपेक्षा जास्त होत आहे.

Loading content, please wait...
village
Gram Panchayat
Property Tax
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com