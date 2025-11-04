दोन कोटींची लाच मागणाऱ्या PSIच्या घरात ५६ लाखांची रोकड, सोन्याचे दागिने अन् मालमत्तेची कागदपत्रे; झडतीत काय सापडलं?

दोन कोटी रुपये लाचेची मागणी करून, ४६ लाख रुपयांची लाच घेणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षकाला न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली. या अधिकाऱ्याच्या घरझडतीत ५१ लाखांची रोकड, सोन्याचे दागिने आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने पोलिस उपनिरीक्षक प्रमोद रवींद्र चिंतामणी (वय ३५) याला रविवारी रास्ता पेठ परिसरात ४६ लाख ५० हजार रुपयांची लाच घेताना पकडले. .चिंतामणी हा पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेत कार्यरत आहे. याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.आरोपी चिंतामणी याला न्यायालयाने पाच नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..अर्ध शरीर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा मदतीसाठी टाहो, बाजूला २० मृतदेह पडलेले; घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य.'एसीबी'च्या पथकाने त्याच्या भोसरीतील सोपान रेसिडेन्सीमधील घर आणि कार्यालयाची झडती घेतली. दरम्यान, पथकाने सापळा रचून ४६ लाख ५० हजार रुपये घेताना चिंतामणीला पकडले. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याबाबत तपास करण्यात येत आहे..पोलीस उपनिरीक्षक चिंतामणी यानं लाच घेताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक कोटी आणि मला एक कोटी अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आता चिंतामणीच्या वरिष्ठांचीही चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून केली जात आहे. पिंपरी चिंचवडसह अनेक मोठ्या शहरात आर्थिक गुन्हे शाखेत कोट्यवधींची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणांचा तपास सुरू असतो. अशावेळी आरोपींना सूट देण्यासाठी लाचेची मागणी करण्यात येते. यातच प्रमोद चिंतामणी याच्यावर झालेल्या कारवाईने आता पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.