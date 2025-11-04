पुणे

दोन कोटींची लाच मागणाऱ्या PSIच्या घरात ५६ लाखांची रोकड, सोन्याचे दागिने अन् मालमत्तेची कागदपत्रे; झडतीत काय सापडलं?

पुण्यात आरोपीला मदत करण्यासाठी एका पोलीस उपनिरीक्षकानं तब्बल २ कोटी रुपयांची लाच मागितली होती. यातले ४६ लाख रुपये स्वीकारताना त्याला अटक करण्यात आलीय. यानंतर त्याच्या घरावर छापा टाकला असता मोठं घबाड आढळून आलंय.
सूरज यादव
दोन कोटी रुपये लाचेची मागणी करून, ४६ लाख रुपयांची लाच घेणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षकाला न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली. या अधिकाऱ्याच्या घरझडतीत ५१ लाखांची रोकड, सोन्याचे दागिने आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने पोलिस उपनिरीक्षक प्रमोद रवींद्र चिंतामणी (वय ३५) याला रविवारी रास्ता पेठ परिसरात ४६ लाख ५० हजार रुपयांची लाच घेताना पकडले.

