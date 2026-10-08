Police Officer Death: पुण्यात PSIने पिस्तुलातून गोळी झाडून घेत संपवलं आयुष्य, का उचललं टोकाचं पाऊल?

पुणे : पुणे पोलिस दलातील पोलिस उपनिरीक्षकाने औंधमधील राहत्या घरी शासकीय पिस्तुलातून गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी दुपारी घडली. नीलेश भाऊसाहेब पाटील (वय ५५, रा. नागरस रस्ता, औंध) असे आत्महत्या केलेल्या उपनिरीक्षकाचे नाव आहे. आत्महत्येमागचे कारण अद्याप समजू शकले नाही. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाटील हे विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. पुणे पोलिस दलात भरती झाल्यानंतर पदोन्नतीने ते पोलिस उपनिरीक्षक झाले होते. बुधवारी उच्च न्यायालयातील कामासाठी त्यांना मुंबईला जायचे होते. मात्र, ते मुंबईला गेले नाहीत. पाटील हे औंधमधील नागरस रस्त्यावरील एका सोसायटीत कुटुंबासह राहत होते. .बुधवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ते घरी होते. त्यांचा मुलगाही घरात होता. त्या वेळी पाटील यांनी शासकीय पिस्तुलातून स्वतःवर गोळी झाडली. आवाज ऐकून मुलगा बाहेर आला. त्यानंतर पाटील यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू करण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .पाटील यांच्या पश्चात पत्नी आणि मुलगा असा परिवार आहे. ते पूर्वी खडक पोलिस वसाहतीत राहत होते. काही दिवसांपासून नैराश्य पाटील यांना आरोग्यविषयक समस्या होत्या. गणेशोत्सवापूर्वी ते एक ते दोन महिने रजेवर होते. गणेशोत्सवाच्या बंदोबस्तासाठी ते पुन्हा सेवेत रुजू झाले होते. .Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.आरोग्यविषयक समस्या जाणवू लागल्यानंतर काही दिवसांपासून ते नैराश्यात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. मात्र, आत्महत्येचे नेमके कारण स्पष्ट झाले नाही. या घटनेचा तपास सुरू असल्याची माहिती चतुःशृंगी ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.