पुणे

Pune : पबवर पहाटे ३ वाजता पोलिसांची धाड, सुरू होता धक्कादायक प्रकार; ८० ते १०० तरुण तरुणी ताब्यात

Pune Police Raid Airport Area Pub पुण्यात विमानतळ परिसरात एका प्रसिद्ध पबवर पोलिसांनी पहाटे तीन वाजता धाड टाकली. ८० ते १०० बेधुंदावस्थेत असलेल्या तरुण तरुणींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
Pune Police Raid Airport Area Pub, 80–100 Youths Detained

Pune Police Raid Airport Area Pub, 80–100 Youths Detained

Esakal

सूरज यादव
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पुण्यात एका प्रसिद्ध पबवर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं धाड टाकली. पहाटे तीन वाजता पबमध्ये डान्स पार्टी सुरू असल्याचं आढळून आलं. पोलिसांनी या ठिकाणाहून ८० ते १०० तरुण तरुणींना ताब्यात घेतलंय. पबला रात्री दीड वाजेपर्यंतच परवानगी असताना पहाटे तीन वाजेपर्यंत सुरू होता. विमानतळ परिसरात असलेल्या द हौज कम्युन पबवर केलेल्या कारवाईने खळबळ उडालीय.

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