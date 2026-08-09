Pune : पबवर पहाटे ३ वाजता पोलिसांची धाड, सुरू होता धक्कादायक प्रकार; ८० ते १०० तरुण तरुणी ताब्यात

पुण्यात एका प्रसिद्ध पबवर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं धाड टाकली. पहाटे तीन वाजता पबमध्ये डान्स पार्टी सुरू असल्याचं आढळून आलं. पोलिसांनी या ठिकाणाहून ८० ते १०० तरुण तरुणींना ताब्यात घेतलंय. पबला रात्री दीड वाजेपर्यंतच परवानगी असताना पहाटे तीन वाजेपर्यंत सुरू होता. विमानतळ परिसरात असलेल्या द हौज कम्युन पबवर केलेल्या कारवाईने खळबळ उडालीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं रविवारी पहाटे द हौज कम्युन पबमध्ये धाड टाकली. यावेळी डान्स फ्लोअरवर ८० ते १०० तरुण तरुणी बेधुंदावस्थेत नाचत असल्याचं दिसून आलं. पोलिसांनी सर्वांना ताब्यात घेतलं आहे..काँग्रेस नेत्याची भरदिवसा हत्या, आरोपीवर पोलिसांचा गोळीबार; झटापटीत पोलिस निरीक्षक जखमी.ताब्यात घेतलेल्या तरुण तरुणींची चौकशी करण्यात येत आहे. तसंच या प्रकरणी पबचालक आणि व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रियाही करण्यात येत आहे. पबमध्ये नियमांचं उल्लंघन करत रात्री उशिरापर्यंत पार्टी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी पबवर धाड टाकली..पुणे शहरात पब हॉटेल्स सुरू ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडून नियमावली आखून देण्यात आलीय. रात्री दीड वाजेपर्यंत पब सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे. मात्र तरीही सर्रासपणे रात्री उशिरापर्यंत पब आणि हॉटेल्स सुरू असतात. विमानतळ परिसरात पहाटे तीन वाजेपर्यंत पब सुरू कसा राहिला? पब कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू होता याचा तपास पोलीस करत आहेत. दारू विक्रीच्या परवान्याचीही चौकशी केली जाणार असल्याचं सांगण्यात येतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.