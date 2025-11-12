Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाचा अहवाल राज्य सरकारकडे, शेतकऱ्यांना महिनाअखेर मोबदला मिळणार

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनींची मोजणी आणि त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याच्या रकमेचा तपशील असलेला अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून मंगळवारी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. या अहवालास हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर मोबदला वाटपाचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या महिनाअखेर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची रक्कम निश्चित होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली..पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील एक हजार २८५ हेक्टर (तीन हजार एकर) भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यातील सुमारे तीन ते चार टक्के जमीन अद्याप ताब्यात आलेली नाही. हे क्षेत्र सुमारे ५० हेक्टर असून, नकाशाच्या बाहेरील सुमारे २४० हेक्टर क्षेत्र ताब्यात देण्यास शेतकऱ्यांनी तयारी दर्शविली आहे. संमती मिळालेल्या जमिनींच्या मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. .Nashik Crime : पेट्रोल पंपावर 'तलवार' घेऊन गोंधळ! फाटकी नोट न घेतल्याने दुचाकीस्वारावर जीवघेणा हल्ला.त्याचा सविस्तर अहवाल पूर्ण करण्यास निर्धारित वेळेपेक्षा एक आठवडा जास्त लागला आहे. या अहवालावरच प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा आणि शेतातील झाडे, विहीर, पाइपलाइन याचा मोबदला मिळणार आहे. त्यामुळे अहवाल तयार करताना पुरेशी काळजी घेण्यात येत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कायद्यातील ३२-१ तरतुदीनुसार सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. दरम्यान, जमिनीचा मोबदला आणि परतावा वाढवून मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्याबाबतही राज्य सरकारकडे चर्चा सुरू आहे, असेही डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे..अहवालात काय आहे?भूसंपादनातील ‘३२-१चा प्रस्ताव’ हा जमिनीच्या संपादनासाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणारा अहवाल असतो, ज्यात संपादनासाठी आवश्यक असलेली माहिती असते. हा प्रस्ताव भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आणि त्यानंतर मोबदला निश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असतो, असेही जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले. या प्रस्तावात जमिनींचा तपशील, भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेली इतर माहिती, कागदपत्रे तसेच भूसंपादन प्रक्रियेतील पुढील टप्पे यांचा समावेश असतो. सरकारकडून प्रस्ताव मान्य झाल्यावर मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.