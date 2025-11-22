पुणे

Pune Book Festival : पुणे पुस्तक महोत्सवाचा श्रीगणेशा; फर्ग्युसनच्या मैदानावर १३ ते २१ डिसेंबरपर्यंत साहित्य मेळा

Pune Book Fair Set for December 13-21 : लाखो पुस्तके, वाचक-लेखक भेट आणि साहित्य-ज्ञानाच्या जल्लोषासाठी पुणे पुस्तक महोत्सवाचे तिसरे वर्ष यंदा १३ ते २१ डिसेंबरदरम्यान फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर राष्ट्रीय पुस्तक न्यासातर्फे आयोजित करण्यात आले आहे, तसेच महोत्सवापूर्वी 'शांतता पुणेकर वाचत आहेत' या उपक्रमाचा विश्वविक्रम नोंदवण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : लाखो पुस्तकांच्या दुनियेची सफर घडविणारा... पुस्तकप्रेमींच्या मनाचा अचूक वेध घेणारा... अन्‌ वाचक-लेखकांच्या भेटीचा अनोखा योग साधणारा पुणे पुस्तक महोत्सव यंदा १३ ते २१ डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासातर्फे आयोजित या महोत्सवाचे यंदाचे तिसरे वर्ष आहे. यानिमित्त ज्ञान-साहित्याचा जल्लोष, पुस्तकप्रेमींचा मेळा आणि साहित्यिकांची मांदियाळी रंगणार आहे.

