Pune PWD: पुणे ‘पीडब्ल्यूडी’चा कारभार रामभरोसे! मुख्य अभियंत्याअभावी कर्मचाऱ्यांच्या मुंबईच्या फेऱ्या,अडीच महिन्यांपासून मुख्य अभियंता नाही

पुणे: सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) मुख्य अभियंतापदी गेल्या अडीच महिन्यांपासून पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती न झाल्याने विभागाचा बोजवारा उडाला आहे. सध्या या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मुंबईतील अधिकाऱ्याकडे असल्याने, महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठी पुणे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना दर दोन दिवसांनी शासकीय वाहनाने मुंबई गाठावी लागत आहे. त्यामुळे वेळेचा, इंधनाचा मोठा अपव्यय होत आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पुणे प्रदेशचे मुख्य अभियंता राजेंद्र राहणे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, १ एप्रिल रोजी प्रज्ञा वाळके यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. मात्र, त्यांच्याकडे आधीच इतर दोन महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी असल्याने त्यांना पुण्यात येऊन कामकाज पाहणे शक्य होत नाही. त्या महिन्यातून एखाद्या वेळेसच पुणे कार्यालयात येतात. .परिणामी, दैनंदिन मंजुरी आणि महत्त्वाचे टपाल घेऊन पुणे कार्यालयातील वाहन आणि कर्मचारी सातत्याने मुंबईला चकरा मारत आहेत. या प्रकारामुळे पुण्यातील अधिकारी, कर्मचारी प्रचंड वैतागले आहेत. शासनाने या समस्येची तातडीने दखल घेऊन पुणे ‘पीडब्ल्यूडी’साठी लवकरात लवकर पूर्णवेळ मुख्य अभियंत्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पाच जिल्ह्यांतील विकासकामे रखडलीपुणे प्रादेशिक विभागांतर्गत पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. मुख्य अभियंते कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचा थेट फटका या पाचही जिल्ह्यांतील दैनंदिन कामकाजाला आणि विकासकामांना बसत आहे. वेळेवर मंजुरी न मिळाल्याने अनेक फाइल्स प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार आणि संबंधित व्यक्तींनाही कामांसाठी थेट मुंबईला धाव घ्यावी लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.