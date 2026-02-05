Dog Bite in Pune District

Dog Bite in Pune District

पुणे

Pune : लग्नाची बोलणी सुरू असतानाच काळाची झडप! बँकेतील लेखापाल युवकाचा पिसाळलेला कुत्रा चावल्याने 'रेबीज'ने मृत्यू, खामगाववर शोककळा

Rabies Death Reported After Dog Bite in Pune District : पिसाळलेल्या कुत्र्याच्या चाव्यामुळे रेबीज झाल्याने खामगाव येथील उच्चशिक्षित युवकाचा मृत्यू झाला असून ही घटना आरोग्य यंत्रणेसाठी गंभीर इशारा ठरली आहे.
-प्रकाश शेलार

खुटबाव (पुणे) : खामगाव (ता. दौंड) येथे पिसाळलेल्या कुत्र्याच्या चाव्यामुळे झालेल्या रेबीज आजाराने एका उच्चशिक्षित युवकाला आपला जीव गमवावा (Rabies Death in Pune District) लागला. खामगाव परिसरातील गाडीमोडी रहिवासी महेश राजेंद्र नागवडे (वय ३०) असे मृत युवकाचे नाव आहे.

