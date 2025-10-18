Pune River Pollution : पुण्यातील लकडी पुलाखाली राडारोडा टाकण्याची घटना, महापालिकेचे दुर्लक्ष

पुणे : पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी गेल्या आठवड्यात मुठा नदी पात्रात ज्या ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवली. त्याच परिसरात थेट अनेक ट्रक राडारोडा आणून टाकल्याची घटना समोर आली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात लकडी पुलाच्या खाली राडारोडा टाकला जात असताना याकडे मात्र महापालिकेच्या बांधकाम विभागासह घोले रस्ता शिवाजीनगर क्षेत्रीय कार्यालयाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता तरी राडारोडा टाकणाऱ्याला शोधून कारवाई करणार का? या कडे लक्ष लागले आहे..महापालिकेने शहरातील नदीपात्र, नाले, टेकड्या आणि रस्त्यांच्या कडेला बांधकामाचा राडारोडा टाकण्यास सक्त मनाई केली आहे. बांधकाम विभागातील अभियंते, बांधकाम निरीक्षकांसह क्षेत्रीय कार्यालयांनी हे प्रकार रोखण्यासाठी गस्त घालणे आवश्यक आहे. शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर नवीन बांधकामे व पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. जुनी बांधकामे पाडताना त्यातून सिमेंट, विटांचा राडारोडा तयार होतो. हा राडारोडा सार्वजनिक ठिकाणी टाकता येत नाही. खासगी जागेवर टाकला तरी त्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. या राडारोड्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने वाघोली येथील खाणीत सीएनजी प्रकल्प उभारला आहे. बांधकाम परवानगी घेताना हा राडारोडा सीएनडी प्रकल्पातच टाकला जाईल असे बांधकाम व्यावसायिकांकडून लिहून घेतले जाते. तरीही बांधकाम व्यावसायिक यातून पळवाट काढून हा राडारोडा नदीपात्र, नाले, रस्त्याच्या कडेच्या मोकळ्या जागा या ठिकाणी टाकतात..Pune News: Nilesh Ghaiwal, Bandu Andekar, Gajanan Marne सह टोळ्यांना पोलीस आयुक्तांचा इशारा | Sakal News.भिडे पूल परिसरात दिवसा तसेच रात्रीही वर्दळ असते. पण या ठिकाणी नदीपात्रात अनेक ट्रक राडारोडा टाकला आहे. हा भराव नदीपात्रात टाकण्यात आल्याने प्रवाहाला अडथळा निर्माण झाला होऊ शकतो. महापालिकेकडून अशा प्रकारे राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई केली जात नसल्याने बिनधास्तपणे नियमांचे उल्लंघन सुरु आहे. लकडी पुलाच्या खालच्या बाजूला शुक्रवारी रात्री टाकण्यात आले आहे. पण हा राडारोडा कुठून आला याची माहिती प्रशासनाकडे नाही..नियमावली केराची टोपलीमहापालिका आयुक्तांनी राडारोडा कुठे टाकावा, कुठे टाकू नये यासाठी यापूर्वी नियमावली केली आहे. यामध्ये क्षेत्रीय कार्यालय, बांधकाम विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग यांच्यावर जबाबदारीही निश्चित केली आहे. निर्बंध असलेल्या ठिकाणी राडारोडा टाकला तर प्रत्येक फेरीसाठी २५ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. गुन्हा दाखल करण्यासह वाहन जप्त केले जाऊ शकते. हे प्रकार रोखण्यासाठी महापालिकेच्या या विविध विभागांनी समन्वयाने कारवाई करणे आवश्यक आहे. बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांना कोणत्या बांधकाम प्रकल्पातून किती राडारोडा निघणार आहे? तो कुठे टाकला जाणार आहे? याची पूर्ण कल्पना असते. असे असतानाही हा राडारोडा योग्य ठिकाणी टाकला जात नसेल तर त्यावर ते लगेच कारवाई करू शकतात. पण या चुकीच्या कामांवर पांघरून घालून नियमावलीला केराची टोपली दाखवत आहेत. त्यात आता महापालिकेला दिवाळीची सुट्टी असल्याने राडारोडा टाकणाऱ्याला शोधून त्याच्यावर कारवाई करण्याची शक्यताच मावळली आहे..नदीपात्रात स्वच्छता मोहीममहापालिकेतर्फे ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत “स्वच्छता हीच सेवा” हा उपक्रम राबविण्यात आला होता. याचा एक मोठा ‘इव्हेंट’ नदी पात्रात भिडे पुलाजवळ घेण्यात आला होता. यावेळी स्वच्छतेची शपथ महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. या मोहिमेत नदीपात्रातील कचरा, वाढलेली झुडपे, राडारोडा काढून टाकण्यात आला होता. आता नेमका ज्या ठिकाणी कार्यक्रम झाला, त्याच्या विरुद्ध बाजूला राडारोडा टाकण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.