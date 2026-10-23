पुणे स्थानकावर प्रवाशांसाठी ‘रेल जनसंवाद’ उपक्रम

पुणे, ता. २३ ः पुणे स्थानकावर ‘रेल जनसंवाद’चे आयोजन करण्यात आले. या वेळी पुण्याचे ‘डीआरएम’ राजेश कुमार वर्मा यांनी प्रवाशांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
या वेळी वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक ए. के. पाठक, वरिष्ठ विभागीय यांत्रिक व्यवस्थापक जितेंद्र हराळ आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. रेल्वे बोर्डाच्या आदेशानुसार, ‘विशेष मोहीम ६.०’ अंतर्गत आयोजित या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश प्रवाशांशी थेट संवाद साधणे, त्यांच्या समस्या आणि सूचना जाणून घेणे आणि लोकसहभागातून रेल्वेसेवा, प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हा होता. या उपक्रमाला प्रवासी, युवक आणि इतर संबंधित घटकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. प्रवाशांनी रेल्वेसेवा, स्थानकांवरील सुविधा, स्वच्छता आणि प्रवाशांसाठी उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधांबाबत आपले अनुभव, सूचना आणि समस्या मांडल्या. या थेट संवादामुळे प्रवाशांच्या अपेक्षा समजून घेण्याची आणि सुधारणा आवश्यक असलेल्या बाबी ओळखण्याची संधी रेल्वे प्रशासनाला मिळाली.
त्वरित कार्यवाही
- तातडीने सोडविता येणाऱ्या समस्यांवर शक्य तेथे त्वरित उपाययोजना करण्यात आल्या.
- ज्यासाठी विविध विभागांमधील समन्वय, नियोजन आवश्यक आहे, त्यांची पुढील कार्यवाहीसाठी नोंद घेण्यात आली.
- धोरणात्मक निर्णय किंवा वरिष्ठ स्तरावरील मंजुरी आवश्यक असलेल्या विषयांची नोंद घेऊन ते योग्य स्तरावर परीक्षणासाठी पाठविण्यात आले.
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