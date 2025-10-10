Rail News : तिकीट पर्यवेक्षकांचा जेवणावर बहिष्कार, तक्रारीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; निकृष्ट खाद्यपदार्थ मिळत असल्याचा आरोप

पुणे : रेल्वे प्रशासनाकडे वारंवार तक्रार करूनदेखील भुसावळ येथील रनिंग रूममधील (चालक, गार्ड व तिकीट पर्यवेक्षक यांच्या विश्रांतीसाठीचे ठिकाण) अन्नपदार्थांचा दर्जा सुधारलेला नाही. त्यामुळे गुरुवारपासून पुण्यासह देशातील दहा रेल्वे विभागांच्या तिकीट पर्यवेक्षकांनी येथील जेवणावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच रेल्वे प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे..तिकीट पर्यवेक्षकांच्या ऑल इंडिया तिकीट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनायझेशनच्या वतीने हा बहिष्कार घालण्यात आला. पुण्याहून भुसावळला जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची संख्या अधिक आहे. गाडीत प्रवाशांचे तिकीट तपासल्यानंतर पर्यवेक्षक भुसावळ येथे असलेल्या रनिंग रूममध्ये भोजन करतात आणि विश्रांती घेतात. हे रनिंग रूम रेल्वे प्रशासनाच्या अखत्यारित आहेत. येथील भोजनाची व्यवस्था ठेकेदाराला देण्यात आली आहे. मात्र हे जेवण निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे वारंवार आढळून आल्याचे तिकीट पर्यवेक्षकांचे म्हणणे आहे..याबाबत अनेकदा भुसावळ रेल्वे प्रशासन व पुणे रेल्वे प्रशासन यांच्याकडे तक्रारदेखील केली असल्याचे संघटनेने सांगितले. मात्र याची कोणतेही दखल घेतली नसल्याने तिकीट पर्यवेक्षकांनी गुरुवारपासून येथील जेवणावर बहिष्कार घातला. भुसावळ येथे पुणे, नागपूर, सुरत यासह सुमारे दहा रेल्वे विभागांचे तिकीट पर्यवेक्षक कामासाठी येतात. रोज किमान चारशे तिकीट पर्यवेक्षक येथे जेवण करत असतात. मात्र गुरुवारी एकाही तिकीट पर्यवेक्षकांनी जेवणाचे कूपन घेतले नसल्याचे सांगण्यात आले..Pune News : आरटीओ चौकातील रेल्वे भुयारी मार्गाचे रुंदीकरण.रनिंग रूममधील अन्नपदार्थांचा दर्जा चांगला आहे. पूर्वी अतिरिक्त खाद्यपदार्थांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते. आता अतिरिक्त खाद्यपदार्थांसाठी शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळेच तिकीट पर्यवेक्षकांनी याला विरोध म्हणून अन्नपदार्थाचा दर्जा ठीक नसल्याचे कारण पुढे केले आहे.- अजय कुमार, वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक, भुसावळ.आम्हाला देण्यात येत असलेले खाद्यपदार्थ खराब दर्जाचे आहेत. याबाबत वारंवार रेल्वे प्रशासनाकडे लेखी तक्रारदेखील केली आहे. गुरुवारपासून आम्ही रनिंग रूमच्या अन्नपदार्थांवर बहिष्कार घातला आहे.- एस. जी. घोले, अध्यक्ष, ऑल इंडिया तिकीट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनायझेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.