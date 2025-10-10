पुणे

Rail News : तिकीट पर्यवेक्षकांचा जेवणावर बहिष्कार, तक्रारीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; निकृष्ट खाद्यपदार्थ मिळत असल्याचा आरोप

Pune News : भुसावळ येथील रनिंग रूममधील निकृष्ट जेवणामुळे पुण्यासहित १० रेल्वे विभागांच्या तिकीट पर्यवेक्षकांनी जेवणावर बहिष्कार टाकत रेल्वे प्रशासनाचा निषेध केला; तर प्रशासनाने अतिरिक्त शुल्काच्या विरोधात हा पवित्रा घेतल्याचे म्हटले आहे.
पुणे : रेल्वे प्रशासनाकडे वारंवार तक्रार करूनदेखील भुसावळ येथील रनिंग रूममधील (चालक, गार्ड व तिकीट पर्यवेक्षक यांच्या विश्रांतीसाठीचे ठिकाण) अन्नपदार्थांचा दर्जा सुधारलेला नाही. त्यामुळे गुरुवारपासून पुण्यासह देशातील दहा रेल्वे विभागांच्या तिकीट पर्यवेक्षकांनी येथील जेवणावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच रेल्वे प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे.

