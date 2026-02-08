Pune Junction: पुणे होणार टर्मिनलचे ‘जंक्शन’; चार टर्मिनलमुळे स्थानकावरील ताण कमी, नव्या गाड्यांना मार्ग मोकळा

पुणे : पुणे रेल्वे स्थानकावरील वाढता ताण लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने पुढील २०-३० वर्षांचा वेध घेत, शहराभोवती चार टर्मिनल उभारण्याची मोठी योजना हाती घेतली आहे. हडपसर आणि खडकी येथील काम अंतिम टप्प्यात असताना, उरुळी आणि आळंदी या स्थानकाच्या कामांना सुरुवात होणार आहे. याठिकाणी मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित करण्याचा प्रस्ताव असून, पुणे लवकरच बहू-टर्मिनल रेल्वे जंक्शन म्हणून विकसित होण्याच्या मार्गावर आहे..पुणे शहराचा वाढता विस्तार आणि प्रवासी संख्या लक्षात घेता, सध्याचे पुणे स्थानक अपुरे पडत आहे. हे लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासन पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करीत आहे. पुण्यात जागेच्या उपलब्धतेला मर्यादा असल्याने पुण्याजवळच्या छोट्या स्थानकाला टर्मिनल करून विकसित केले जात आहे. .यामध्ये उरुळी, आळंदी स्थानकाजवळ मोठे कोचिंग टर्मिनल तयार केले जाणार आहे. यामुळे पुणे स्थानकावरचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. रेल्वेच्या बाबतीत देशात सर्वाधिक काम पुण्यात होणार असल्याचा दावा मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रशासनाचा मोठा निर्णय! चार रेल्वे स्थानकावर २० नवीन प्लॅटफॉर्म बांधणार; कधी आणि कुठे? वाचा....का केले जात आहे ‘टर्मिनल’?रेल्वे मंत्रालयाने येत्या पाच वर्षांत रेल्वे गाड्यांची वेटिंग लिस्ट संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढवली जाणार आहे. रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढविण्यासाठी रेल्वे मार्गाचा विस्तार, क्षमता वाढवावी लागणार आहे. यासह कोचिंग टर्मिनलची संख्यादेखील वाढवावी लागेल. हे लक्षात घेऊन रेल्वे बोर्ड महत्त्वाचे स्थानक आणि जंक्शनचादेखील विस्तार, विकास करणार आहे. पुण्याहून रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढविण्यासाठी फलाटांची संख्या वाढविणे यासह कोचिंग टर्मिनल सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच रेल्वे बोर्डाने पुणे शहराजवळ कोचिंग टर्मिनल बांधण्याचा निर्णय घेतला..कोचिंग टर्मिनल का महत्त्वाचे?नवीन रेल्वेगाड्या सुरू करण्यापूर्वी त्याची देखभाल, दुरुस्तीचादेखील विचार करावा लागतो.देखभाल, दुरुस्तीची कामे स्थानकावर करता येत नाही.कोचिंग टर्मिनलमध्ये मात्र ही कामे केली जातात.कोचिंग टर्मिनलमध्ये एक स्वतंत्र व्यवस्था असते. मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी उपलब्ध असतात.रेल्वेचा डबा धुण्यापासून ते डब्यातील बॅटरी चार्ज करण्यापर्यंतची अनेक कामे पिटलाइनवर केले जाते..Pune Airport : पुणे विमानतळ झेपावणार नव्या उंचीवर! विस्तारासाेठी केंद्राकडे प्रस्ताव; ३०० एकर जागेची आवश्यकता.पुण्याचा वाढता विस्तार लक्षात घेता, पुणे स्थानकाची क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. याकरिता पुणे स्थानकाच्या जवळच्या स्थानकावर टर्मिनलचे काम केले जाणार आहे. याचा थेट फायदा प्रवाशांना होणार आहे. उरुळी आणि आळंदी येथे मेगा कोचिंग टर्मिनल बांधले जाईल. परिणामी, भविष्यात पुण्याहून धावणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे.- प्रतीक गोस्वामी, अतिरिक्त महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.