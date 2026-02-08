पुणे

Pune Junction: पुणे होणार टर्मिनलचे ‘जंक्शन’; चार टर्मिनलमुळे स्थानकावरील ताण कमी, नव्या गाड्यांना मार्ग मोकळा

Coaching Terminal: पुण्यात चार टर्मिनल्स तयार करून रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी करण्याची योजना. उरुळी आणि आळंदी येथे मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित केला जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे रेल्वे स्थानकावरील वाढता ताण लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने पुढील २०-३० वर्षांचा वेध घेत, शहराभोवती चार टर्मिनल उभारण्याची मोठी योजना हाती घेतली आहे. हडपसर आणि खडकी येथील काम अंतिम टप्प्यात असताना, उरुळी आणि आळंदी या स्थानकाच्या कामांना सुरुवात होणार आहे. याठिकाणी मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित करण्याचा प्रस्ताव असून, पुणे लवकरच बहू-टर्मिनल रेल्वे जंक्शन म्हणून विकसित होण्याच्या मार्गावर आहे.

