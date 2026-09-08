पुणे

Pune Railway: पुणेकर रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! १९ सप्टेंबरपासून १५ दिवस रेल्वेचा मेगा ब्लॉक; ४२ गाड्या रद्द, २५ गाड्यांचे मार्ग बदलले

Pune Rail Mega Block To Affect 136 Trains For 15 Days: हडपसर-घोरपडी दरम्यान नवीन मार्गिकेसाठी १५ दिवस मेगा ब्लॉक; १३६ गाड्यांवर परिणाम, पुणेकर प्रवाशांची मोठी गैरसोय अपेक्षित
Pune Railway Mega Block From September 19 To October 4 136 Trains Affected 42 Cancelled And 25 Routes Changed

Pune Railway Mega Block From September 19 To October 4 136 Trains Affected 42 Cancelled And 25 Routes Changed

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: हडपसर ते घोरपडी दरम्यान २.५ किलोमीटर लांबीच्या नवीन मार्गिकेच्या कामासाठी रेल्वे प्रशासनाने १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर असा १५ दिवसांचा मेगा ब्लॉक जाहीर केला आहे. या काळात एकूण १३६ रेल्वे गाड्यांची सेवा प्रभावित होणार असून, ४२ गाड्या रद्द, तर २५ गाड्यांच्या मार्गात बदल करण्यात आला आहे.

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